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Ovo su 3 najčešća fetiša: Se*sualne fantazije o kojima se ćuti, a mnogi ih imaju

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Unsplash.com ||

Seksualni fetiši su tema koja se često posmatra kroz predrasude i nelagodu, iako istraživanja pokazuju da su mnogo češći nego što se obično misli, a evo koja tri važe za najčešće.

Sama prisutnost fetiša ne znači da postoji problem. On se smatra prihvatljivim sve dok postoji uzajamni pristanak odraslih osoba, kao i poštovanje granica, bez ugrožavanja nečije sigurnosti, slobode ili dostojanstva.

Fut fetiš

Jedan od najpoznatijih i najčešće spominjanih primera jeste fetiš povezan sa stopalima. Privlačnost prema stopalima ubraja se među najrasprostranjenije seksualne fetiše. Kod nekih ljudi uzbuđenje mogu izazvati izgled stopala, njihov dodir, ali i predmeti koji su povezani sa njima, poput obuće ili čarapa.

Stručnjaci ističu da je ovaj fetiš jedan od najviše proučavanih, ali njegovi uzroci još uvek nisu u potpunosti objašnjeni. Naučnici pretpostavljaju da njegov razvoj može biti povezan sa složenim međudelovanjem psiholoških faktora i neuroloških procesa u mozgu.

Igranje uloga

Igranje uloga spada među najčešće načine na koje partneri pokušavaju da unesu raznovrsnost i novu dinamiku u intimni odnos. Podrazumeva unapred dogovorene scenarije u kojima obe odrasle osobe učestvuju dobrovoljno i uz međusobno poštovanje.

Foto: Unsplash.com

Psiholozi navode da ovakva iskustva mogu doprineti otvorenijoj komunikaciji, većem poverenju i boljem razumevanju među partnerima. Ipak, ističu da su iskren razgovor, obostrani pristanak i jasno dogovorene granice ključni za zdrav odnos.

Voajerizam

Voajerizam je jedan od fetiša koji često izaziva najviše rasprava. Odnosi se na seksualno interesovanje za posmatranje drugih ljudi u intimnim situacijama. Stručnjaci naglašavaju da posmatranje nekoga bez njegovog znanja i pristanka predstavlja narušavanje privatnosti i može imati pravne posledice.

Zbog toga stručnjaci posebno ističu da su pristanak, uzajamno poštovanje i očuvanje privatnosti osnovni elementi svakog zdravog i sigurnog intimnog odnosa.

Autor: Marija Radić

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