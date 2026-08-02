Žene eksplodiraju kada ovo čuju tokom se*sa, a većina muškaraca i dalje ćuti bez razloga

Muški uzdasi tokom seksa ženama nisu smešni, nego znak da uživate. Pročitajte zašto ćutanje u krevetu pravi više štete nego stid.

Preko 250 odgovora na jednom Reddit pitanju, i skoro svi kažu isto: muški uzdasi tokom seksa ženama nisu smešni, nego im se dopadaju. Muškarac koji je postavio pitanje priznao je da ćuti u krevetu jer misli da bi zvučao neozbiljno. To je tišina koja košta više nego što izgleda.

Zašto muškarci u krevetu ćute kao zaliveni

Odgovor nije biologija, nego navika. Dečaci odrastaju uz poruku da je glasno pokazivanje uživanja nešto žensko, i ta poruka ostane u glavi i sa trideset pet godina. Zato mnogi u krevetu drže vilicu stegnutu, kontrolišu dah i izgledaju kao da rešavaju matematički zadatak. Partnerka to ne čita kao suzdržanost. Čita to kao ravnodušnost.

Najveći problem nije tehnika, problem je zvuk. Žena u tom trenutku nema nikakav pouzdan signal da joj partner uopšte uživa. Ako ćuti i lice mu se ne menja, ona počinje da nagađa. A nagađanje u krevetu vodi u onu neprijatnu rečenicu posle: „Je l’ ti bilo dobro?“

Šta žene zapravo čuju kada muškarac uzdahne?

Muški uzdasi tokom seksa su potvrda. Ženi govori da ono što radi ima efekta, i to trenutno, bez pitanja i bez objašnjenja. Zato se najčešće opisuje kao najbrža povratna informacija koja postoji u krevetu.

Tu je i drugi sloj, koji se ređe pominje. Muškarac koji dozvoli sebi da bude glasan pokazuje da je opušten, a opuštenost je zarazna. Kad on prestane da se kontroliše, i ona prestane da se kontroliše. Ćutanje jednog partnera skoro uvek ućutka i drugog, jer niko ne želi da bude jedini koji se čuje u sobi.

Granica između uzdaha i predstave

Ovde treba biti pošten. Ne funkcioniše svaki zvuk, i žene to prepoznaju začas. Glumljeno stenjanje kopirano iz filmova zvuči lažno i deluje suprotno od željenog. Razlika je jednostavna: uzdah koji izlazi sam, i uzdah koji se pravi zato što ste pročitali da tako treba.

Praktično, sve počinje od disanja. Ako se trudite da dišete tiho, prvo prestanite s tim. Pustite dah da bude čujan, i ostalo dolazi samo. Nikome ne treba trening, treba samo da prestanete da se cenzurišete.

Rečenice koje deluju jače od uzdaha

Pored zvuka, postoji nešto što žene pominju gotovo jednako često: reči. Kratke, konkretne, izgovorene u trenutku. Ne monolozi.

Kratka pohvala onoga što ona radi baš tada, u toj sekundi



Njeno ime izgovoreno naglas, umesto opšteg obraćanja

Jasno rečeno šta želite, bez okolišanja i bez izvinjavanja

Sve tri stvari rade istu stvar. Skidaju napetost i uklanjaju nagađanje.

Žena koja ne mora da nagađa opušta se dvostruko brže, i to je ceo trik oko kojeg se vrti priča o glasnoći u krevetu.

Stid koji ostaje i posle deset godina veze

Zanimljivo je da se ovo ne dešava samo mladima. Muškarci u dugogodišnjim brakovima često ćute još i više, jer se navika ustalila i sad im je čudno da je menjaju usred priče. Ako ste deset godina u tišini, prvi glasan uzdah zvučaće vam neprirodno. Partnerki neće.

Suzdržanost u krevetu retko iko doživi kao vrlinu. Doživi se kao zid. A zid se ruši jednim zvukom, ne razgovorom o vezi.

Autor: A.A.