Kome se smeši velika ljubav? Otkrivamo koji znakovi konačno pronalaze sreću u narednom periodu!

Velika ljubav stize u cetiri znaka ovog leta, ali samo ako prestanu da beze od jedne stvari. Procitajte da li ste medju njima.

Četiri znaka ovog leta dobijaju ono na šta su čekali predugo, a Venera koja od kraja juna pojačava energiju ljubavi tu ima glavnu reč. Velika ljubav retko stiže onako kako je zamišljate, na velika vrata i uz vatromet. Najčešće uđe na mala, kroz nekoga ko je već tu, pored vas. To je upravo zamka u koju ova četiri znaka stalno upadaju.

Zašto baš sada stiže sreća u ljubavi

Planete su se namestile tako da se led probija kod onih koji su se zatvorili posle ranijih razočaranja. Rak, Ribe, Vaga i Bik ulaze u period kada srce prestaje da se brani. Razlika u odnosu na prošlu godinu je prosta, prestajete da birate ono što je sigurno i počinjete da birate ono što vas pokreće.

Kome se zaista smeši velika ljubav?

Velika ljubav u narednom periodu smeši se Raku, Ribama, Vagi i Biku, jer svi oni ulaze u fazu kada stara odbrana popušta i otvara se prostor za iskren odnos.

Rak: Stari poznanik vraća se u priču u utorak

Rak ovog leta oseća kako mu se vraća neko iz prošlosti, najverovatnije u utorak popodne, kroz poruku koja deluje bezazleno. Nemojte je odbaciti iz inata. Sećanje koje vas vuče nazad ovog puta nosi drugačiju težinu, mekšu i zreliju. Pustite emociju da progovori pre razuma, makar jednom.

Ribe: Prestanite da idealizujete onoga koga još niste sreli

Ribama intuicija radi na sto posto, ali ih baš ona vara kada izmišljaju savršenog partnera u glavi. Prava ljubavna sreća čeka iza osobe koja im se već nekoliko nedelja vrti u blizini, samo deluje previše obično. U prvoj polovini meseca obratite pažnju na nekoga ko vas nasmeje bez truda.

Vaga: Odluka koju odlažete mesecima konačno pada

Vagi je teško da preseče, pa visi između dve opcije dok joj obe ne izmaknu. Ovog leta razgovor koji stalno gurate pod tepih donosi olakšanje, ne svađu. Sreća u ljubavi dolazi onog trenutka kada kažete naglas šta zaista želite, bez uvijanja. Najbolji dan za taj razgovor je vikend.

Bik: Neko strpljiv čeka da ga konačno primetite

Biku se ne žuri, i to mu je obično vrlina, ali u ljubavi ga košta. Pored vas stoji osoba koja vam već neko vreme pokazuje pažnju kroz sitnice, kafu spremljenu baš kako volite, poruku u pravo vreme. Najveći problem nije nedostatak ljubavi, problem je što je ne prepoznajete. Otvorite oči do kraja meseca.

Šta da uradite da je ne propustite

Nije dovoljno čekati da vam horoskop ispuni želju umesto vas. Energija ovog perioda otvara vrata, ali kroz njih morate sami da prođete. Recite da kada vas neko pozove napolje, čak i ako vam je lakše da ostanete kod kuće. Velika ljubav ne trpi odlaganje koje sami sebi pravdamo umorom.

Autor: A.A.