SPEKTAKL KOJI SE NE PROPUŠTA: Mačak u čizmama stiže u Teatar Odeon – Snežana Jeremić Nešković kao princeza Ponga otkriva šta nas čeka na premijeri! (VIDEO)

Teatar Odeon sprema novi pozorišni bum!

Još samo nekoliko dana ostalo je do premijere novog mjuzikla za decu i odrasle „Mačak u čizmama“, a mi smo zavirili je iza kulisa ovog scensko-tehnološkog spektakla.

Glumica Snežana Jeremić Nešković otkrila je za TV Pink detalje o svojoj novoj ulozi – princezi Pongi, ali i o tome zašto je ovo do sada najzahtevnija produkcija ovog modernog teatra.

Ko je princeza Ponga?

Snežana u predstavi tumači lik Ponge, brazijske princeze koja je, prema sopstvenim rečima, „najlepša na svetu“.

"Ponga je svesna svoje lepote, malo je narcisoidna i očekuje samo najbolje. Međutim, od partnera koga će upoznati očekuje da će se udati za onoga koga voli. Nameće joj se problem otac želi da je uda za nekog drugog. Ona se malo protivi i svoju tugu i oećanja izražava kroz poeziju. Ipak, na kraju se sve razrešava i Ponga ostaje srećna, što je najvažnije", otkrila je glumica uz osmeh.

Scenski spektakl i zahtevna scenografija

Ono što „Mačka u čizmama“ izdvaja od dosadašnjih predstava jeste neverovatna vizuelna promena na sceni. Snežana ističe da je dekoraterski tim uradio lavovski posao.

"Moram da kažem da je ovo po mom mišljenju najzahtevnija predstava do sada. Najviše dekorateri, svaka čast dekoraterima, sjaj, spektakl na sceni... Kostimi, đuskanje, fantastično, kostimi su takvi da nećete znati gde pre da gledate. To je sigurno da ćemo uživati bez obzira da li imamo 7, 37 ili 77, od bebe do babe", zaključila je Snežana Jeremić Nešković.

Premijera rasprodata – rezervišite karte na vreme!

Interesovanje za novu predstavu Željka Mitrovića je ogromno, a prva izvođenja su već planula.

Premijera: 25. april u 19 časova (RASPRODATO)

Pretpremijera: 24. april u 19 časova

Prva repriza: 26. april u 17 časova

Svi zainteresovani karte mogu rezervisati putem sajta Teatra Odeon, a sudeći po najavama, očekuje nas nezaboravna zabava uz vrhunsko „đuskanje“, kostime i digitalne efekte koji su zaštitni znak ovog pozorišta.

Autor: D.S.