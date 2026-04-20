ŠOK ISPOVESTI U NOVOM ‘AMI G SHOW’-u! Mitar o porocima, Dejan o veri, a Anđela o najvećem bolu!

Od estradnih tajni do ličnih borbi – gosti Ognjena Amidžića otkrivaju detalje koji su dugo bili skriveni!

U najnovijem izdanju emisije „Ami G Show“, koje će se emitovati uutorak, 21. aprila od 22 časa na TV PINK, autor i voditelj OgnjenAmidžić ugostiće izuzetno zanimljivu i aktuelnu postavu gostiju: MitarMirić, Miljan Prljeta, Naledi Repaja, Stevan Radivojević, Anđela Stojković,Dejan Dragojević.

Legendarni folk pevač Mitar Mirić, će bez zadrške otvoriti dušu i podeliti brojne zanimljive detalje iz svog života i karijere. Publiku očekuje iskren i emotivan razgovor o njegovim najvećim hitovima i anegdotama sa estrade. Mitar će se osvrnuti na dugogodišnje prijateljstvo sa kolegama, ali i priznati da li postoji pesma koju nikada ne bi ponovo snimio. Uz dozu humora po kojoj je prepoznatljiv, Ognjenu će otkriti i tajnu romskih svadbi, kao i kako se izborio sa porocima.

Popularni glumac, Miljan Prljeta, dolazi u “Ami G Show” kako bi najavio svoju novu predstavu “Mačka u čizmama” koja će se premijerno izvesti 25. aprila u Teatru Odeon. Miljenik publike, igra Princa od Karabasa – šarmantnog prica, a sa Ognjenom će otkriti interesantne detalje vezane za predstavu za decu i odrasle koju svi sa nestrpljenjem očekuju, kao i kako je tekla priprema za ovu zahtevnu ulogu, kakva je atmosfera iza scene i na koji način uspeva da balansira između pozorišta i drugih profesionalnih angažmana.

Srpska snajka, Naledi Repaja, originalno dolazi iz plemena Zulu – a udata je za Bojana Repaju iz Požarevca. Njihova ljubav traje preko deceniju i Naledi je za to vreme stekla veliku popularnost na društvenim mrežama. Ona će govoriti o tome kako su se upoznali svojevremeno na kruzeru, kako su buknule emocije, kako je poželela život u Srbiji i šta najviše, a šta najmanje voli vezano za našu zemlju. Naravno, TV PINK publici će otkriti koliko joj je trebalo da nači jezik i šta joj i danas pravi problem u izgovoru.

Jedan od najpopularnijih regionalnih frizera, Stevan Radivojević, dolazi da otkrije tajne domaće estrade, pa će sa Ognjenom bez zadrške govoriti o saradnji sa najvećim zvezdama, trendovima koji vladaju među poznatima, ali i situacijama iz salona koje su ga nasmejale do suza. Gledaoci će imati priliku da čuju i koji su to najčešći zahtevi javnih ličnosti, koliko se zapravo vodi računa o imidžu, ali i da li postoji neka poznata dama ili gospodin koji su ga posebno iznenadili svojim izborima kada je reč o frizuri.

Mlada pevačica, Anđela Stojković, već je skrenula pažnju na sebe u regionu. Njena pesma “Biografija” brzo je privukla pažnju fanova, i nakon poznatog muzičkog takmičenja sigurnim koracima gradi svoj put ka vrhu, a u razgovoru sa Ognjenom otkriće kako se nosi sa iznenadnom popularnošću, očevom smrti, izazovima estrade, kao i ko joj je od starijih kolega dao najveći vetar u leđa.

Dejan Dragojević, pobenik “Zadruge 5”, spreman da bez zadrške govori o svom životu nakon rijalitija, odnosima koji su obeležili njegov boravak pred kamerama, ali i velikim promenama kroz koje je prošao. U razgovoru sa Ognjenom osvrnuće se na ljubav, veru i nove životne ciljeve, otkrivajući kako danas gleda na svoju prošlost i kakvi su mu planovi za budućnost. Neće izostati ni komentarisanje elitara, a otkriće i ko je njegov favorit za pobedu.

U prepoznatljivom maniru, Ognjen Amidžić će kroz humor, provokativna pitanja i originalne rubrike izvući ono najzanimljivije iz svojih gostiju. Ne propustite „Ami G Show“ u utorak, 21. aprila od 22 časa na TV Pink – emisiju koja pomera granice i o kojoj će se pričati!

Autor: S.Paunović