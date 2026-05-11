AUTORSKA PREDSTAVA ŽELJKA MITROVIĆA 'LUCIFER' IDE NA BRODVEJ! SVETSKI USPEH TEATRA ODEON - Prvi srpski mjuzikl na velikoj sceni Njujorka! (VIDEO+FOTO)

Glumac Stojan Đorđević i reditelj Marko Jovičić su gostujući u ''Nacionalnom dnevniku'' na TV Pink otkrili da je licenca za mjuzikl 'Lucifer' otkupljena od strane ''Brodveja'', te da će se u teatru'' Odeon'' igrati još svega nekoliko puta.

Glumac Stojan Đorđević istakao je da se ''Lucifer'' igra do kraja maja meseca, odnosno, sutra, 20. i 26. maja sa početkom u 19 i 30 sati.

- Posle svakog ''Lucifera'', u ''Art klubu'' biće organizovana žurka da podelimo utiske. U junu će svake nedelje biti bar jedan ''Lucifer''. To je osam komada minimum - rekao je on.

Reditelj Marko Jovičić istakao je da je u pitanju maraton "Lucifera" i to sa posebnim razlogom.

- Brodvej je kupio licencu, to moramo da se pohvalimo. Tu ima pravnih zahteva, da do kraja juna možemo da igramo ''Lucifera'', u teatru ''Odeon'', a nakon toga ne možemo u toj formi, dok se ne završi licenca. To je prvi srpski mjuzikl koji je otkupio Brodvej. Mnogo je tu zahteva, verujem da ćemo ići da ih obučavamo - rekao je Jovičić.

- Mi već učimo replike na engleskom, pripremamo paket za licencu - dodao je Đorđević.

- Moraju svi da pogledaju! Jer posle neće moći. To je jedina predstava, koliko god da smo uspeha imali sa predstavama, jedino je ovo predstava koja je pokazala šta sve teatar ''Odeon'' može. Željko je iz raznih pozorišta sveta, implementirao sve što može od tehnike - dodao je Jovičić.

- Fascinantno je da vidimo tizere iz ugla publike. I onda kada vidimo, divno je - rekao je Jovičić.

- ''Lucifer'' pristaje da se odrekne svojih grehova zarad istinske i prave ljudavi, odnosno vere. Imali smo prilike da nam na predstavi bude i sveštenstvo, ljudi iz sveta politike, nauke... Svi su oduševljeni, to nije bogohuljenje - rekao je Jovičić potom.

Ostalo je oko 80 karata za sutra, dodao je Đorđević.

O PREDSTAVI

“Nikoga nisam vukao za rukav i varao, to vi radite sami sebi. Svako od vas me je video bar jednom u nekom od mojih oblika, nazivali ste me u proteklim vekovima raznim imenima: Princ tame, Đavo, Mefisto, Satana, Šejtan, Prometej, ali moje jedino i pravo ime je Lucifer, za prijatelje Lu.”

Lucifer je po kazni poslat na zemlju, među ljude. I to mu se dopada. Njihove duše su kvarljiva roba, baš kako on voli. Ali postoje likovi koji mogu da iznenade i samog Lucifera. Kad pokuša da kupi dušu opštinskog funkcionera Srbe i usput se zaljubi u njegovu sestru, Lucifer ne može da veruje šta ga je snašlo. Shvata šta je ljubav – zbog nje žene plaču, a muškarci piju i lažu da ne plaču. Lucifer je upao u tu klopku i mora da se izbori sam sa sobom, jer ako pokaže slabost – gubi sve što je Princu tame važno.

Mjuzikl “Lucifer” po pesmama Olivera Mandića, je prvi na repertoaru Teatra Odeon zbog kog ćete brzo poslati stalni posetilac pozorišta.

Idejni tvorac i pisac: Željko Mitrović

Režija: Željko Mitrović / Marko Jovičić

Autor: D.Bošković