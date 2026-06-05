Od kultnog filma do velikog mjuzikla: „Šećerna vodica” premijerno pred publikom Teatra Odeon!

„Šećerna vodica” kroz mjuzikl progovara o nesigurnostima, potrebi za prihvatanjem i društvu opsednutom idealima lepote.

Premijera mjuzikla Teatra Odeon, „Šećerna vodica”, održaće se 14. juna od 19 časova,a publici će pružiti snažnu i emotivnu priču o odrastanju, nesigurnostima i potrebi da budemo prihvaćeni baš takvi kakvi jesmo. U režiji i adaptaciji Bojana Stojčetovića, po tekstu Leona Kovkea, ovaj mjuzikl otvara pitanja identiteta, ljubavi i pritiska savremenog društva opsednutog savršenstvom.

Mjuzikl „Šećerna vodica“, nastao po motivima kultnog domaćeg filma, donosi spoj drame, muzike, pokreta i moderne scenske tehnologije publici će ponuditi potpuno novo pozorišno iskustvo. O nastanku predstave i izazovima rada na originalnom mjuziklu, govorio je reditelj Bojan Stojčetović.

„Šećerna vodica” je priča koja i posle više decenija ostaje aktuelna. Plastična hirurgija, odnosno korekcija lica i tela i promene koje su postale svakodnevica. U predstavi pratimo Branku u trenutku njenog prelaska iz adolescentskog u odraslo doba. Njenu nesigurnost, koja je proizašla ranim raspadanjem braka njenih roditelja, produbio je i njen fizički izgled, kojim je retko ko zadovoljan u tom periodu. Danas imamo tendenciju da svi budemo poznati, viđeni, praćeni, komentarisani. Težnja da budemo savršeni produbljuje druge stvari kojih često nismo ni svesni. Sve to dolazi iz manjka ljubavi. Branka zapravo vapi za ljubavlju. Ona je ima negde i previše, ali nije spremna da je primi zbog svog oklopa koji je napravila, štiteći se od mogućih patnji i povređivanja. Publika će imati priliku da vidi modernu predstavu sa svim elementima klasičnog teatra. Spoj veličanstvene tehnologije, koju retko koje pozorište u Evropi poseduje i umetničkog profesionalnog angažmana čini ovu predstavu jedinstvenom. Iz posvećenosti desiće se jako moćna predstava, puna emocija, sa snažnom muzikom, koju prati energična i kreativna koreografija, vođena motivisanim glumačkim ansamblom, puna smislenog humora, bez želje da se dodvorimo publici, ali sa željom da publika poželi da dođe opet." - rekao je Bojan Stojčetović.

Premijera mjuzikla „Šećerna vodica” zakazana je za 14. jun u Teatru Odeon. Kroz snažne emocije, originalnu muziku i upečatljivu vizuelnu estetiku, predstava donosi priču koja podjednako zabavlja i podstiče na razmišljanje. Nabavite svoje karte na blagajni u ulici Kraljice Natalije 45 ili na sajtu bilet.teatarodeon.rs .

Autor: S.Paunović