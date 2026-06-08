Mjuzikl 'Šećerna vodica' donosi snažnu priču o prihvatanju sebe: Prava vrednost ne leži u savršenstvu, već u hrabrosti da budemo svoji!

Mjuzikl „Šećerna vodica“, u režiji i adaptaciji Bojana Stojčetovića, premijerno će biti izveden 14. juna u 19:30 časova u Teatru Odeon. Kroz muziku, pokret i emotivnu dramu predstava otvara teme identiteta, nesigurnosti i potrebe za ljubavlju i prihvatanjem.

Pred nama je 14. juna u 19:30h, u Teatru Odeon - premijera mjuzikla „Šećerna vodica”. Predstava u režiji i adaptaciji Bojana Stojčetovića, po tekstu Leona Kovkea, donosi publici snažnu i emotivnu priču o odrastanju, nesigurnostima i potrebi da budemo prihvaćeni baš takvi kakvi jesmo.

U centru priče nalazi se Brankica Đurić - Đura koju igra Anastasija Knežević. Ona je otkrila svoje utiske o ulozi i predstavi.

“Tumačim lik Branke Đurić - Đure i predpostavljam da ono što će publika najlakše prepoznati jeste njena nesigurnost i potreba za prihvatanjem i za ljubavlju. To je ono što će definitivno ostaviti najsnažniji utisak. Mjuzikl je definitivno vrlo zahtevan, jer emocija se ne ispoljava samo kroz glumu i tekst, već i kroz pokret, pevanje, muziku, tako da potrebna je kondicija, koncentracija na visokom nivou, posebno što imamo i rotacije i platforme u pozorištu i jednostavno moramo tačno u određenom trenutku da se nalazimo na određenom mestu i sve mora da bude baš onako kako je isplanirano, tako da definitivno je jedan od najzahtevnijih žanrova za igranje. Predstava “Šećerna vodica” se bavi temama nesigurnosti, prihvatanja, potrebe da budemo viđeni i voljeni. Film “Šećerna vodica” je izašao 83. godine, a verujem da u današnje vreme je ova tema još aktuelnija. Muziku u predstavi je komponovao Novak Ašković, a tekst za muziku je pisao Bojan Stojčetović – reditelj predstave. Verujem da svi treba da prihvatimo sebe i samim tim da ćemo pronaći ljubav i prema sebi i prema drugima.” – rekla je Anastasija Knežević.

„Šećerna vodica” nas podseća da prava vrednost ne leži u savršenstvu, već u hrabrosti da budemo svoji. Kroz emotivnu priču, muziku i pokret, ovaj mjuzikl šalje snažnu poruku o prihvatanju sebe, ljubavi i važnosti da budemo viđeni baš onakvi kakvi jesmo. Nabavite svoje karte za premijeru 14. juna u 19:30h u Teatru Odeon - na blagajni u ulici Kraljice Natalije 45 ili na sajtu bilet.teatarodeon.rs .

Autor: S.Paunović