AKTUELNO

Odeon

'ZA TINEJDŽERE BI BILO DRAGOCENO DA POGLEDAJU 'ŠEĆERNU VODICU'' Glumica Vesna Paštrović: Mjuzikl se bavi problemom malih ljudskih nesigurnosti (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink Media Group/TV Pink Printscreen ||

Premijera mjuzikla ''Šećerna vodica'' Tetra Odeon održana je u subotu, a ovacije su trajale čak deset minuta. Glumica Vesna Paštrović rekla je da je sve bilo emotivno i baš od srca.

Paštrović je rekla da predstava ''Šećerna vodica'' tretira jedan problem koji možda svako od nas jeste nekad doživeo.

- Problem tih nekih malih ljudskih nesigurnosti, kako izgledam, da li ću biti prihvaćen...malo smo drugačije obradili tu temu... Meni je i film duhovit, ali ovaj poseban humor našeg reditelja Bojana Stojčetovića donosi jednu vrlo toplu notu glavnoj junakinji priče i svako od nas oko nje ima svoju nesigurnost i sve to čini jednu toplu ljudsku priču, a naši karakteri kad se sudare prosto grade neku komiku - navela je Paštrović.

Vesna je rekla da je njena uloga omaž velikoj Mileni Dravić i da zbog toga ima još veću odgovornost.

- Poznavala sam je, obožavala sam je i bilo mi je drago što je i ona mene volela i bilo mi je divno da se setim nje, ovo nije samo njena uloga iz ''Šećerne vodice'', malo sam stavila u ovu ulogu i deliće drugih filmova i serija koje je Milena Dravić radila - otkrila je Paštrović

Ona je rekla da svako može da gleda ovu predstavu i istakla da bi za tinejdžere bilo dragoceno da pogledaju mjuzikl u Teatru Odeon.

pročitajte još

JOŠ JEDNA SPEKTAKULARNA PREMIJERA I NEZAPAMĆENO INTERESOVANJE U TEATRU ODEON! Željko Mitrović nakon izvođenja 'Šećerne vodice' poručio: Imamo pravi Br

Autor: Pink.rs

#Mjuzikl

#Teatar Odeon

#Vesna Paštrović

#glumica

#Šećerna vodica

POVEZANE VESTI

Domaći

Spektakularne koreografije, autorska muzika, PRAVA BOMBONICA: Večeras premijera Šećerne vodice u teatru Odeon, glumica Miljana Popović otkrila detalje

Odeon

Čast nam je što izvodimo hitove Bore Đorđevića: Vesna Paštrović najavila spektakularnu premijeru mjuzikla ''Pogledaj dom svoj anđele'' u teatru ''Odeo

Domaći

JOŠ JEDNA SPEKTAKULARNA PREMIJERA I NEZAPAMĆENO INTERESOVANJE U TEATRU ODEON! Željko Mitrović nakon izvođenja 'Šećerne vodice' poručio: Imamo pravi Br

Domaći

ŽELJKO MITROVIĆ SE HITNO VRAĆA U SRBIJU! Nakon 4 zemlje za 3 dana, sprema spektakl u Beogradu! OVO NIKO NIJE OČEKIVAO (VIDEO)

Domaći

Ovo nas razlikuje od drugih pozorišta: Marko Jovičić i Vesna Šašić otkrili kako je tekla priprema predstave LUCIFER, a evo kako gledaju na celu ekipu

Domaći

Mjuzikl 'Lu' obara sve rekorde! Glumice za Pink otkrile svoje utiske: Vesna Paštrović priznala da je morala da se otarasi ove navike (VIDEO)