'ZA TINEJDŽERE BI BILO DRAGOCENO DA POGLEDAJU 'ŠEĆERNU VODICU'' Glumica Vesna Paštrović: Mjuzikl se bavi problemom malih ljudskih nesigurnosti (VIDEO)

Premijera mjuzikla ''Šećerna vodica'' Tetra Odeon održana je u subotu, a ovacije su trajale čak deset minuta. Glumica Vesna Paštrović rekla je da je sve bilo emotivno i baš od srca.

Paštrović je rekla da predstava ''Šećerna vodica'' tretira jedan problem koji možda svako od nas jeste nekad doživeo.

- Problem tih nekih malih ljudskih nesigurnosti, kako izgledam, da li ću biti prihvaćen...malo smo drugačije obradili tu temu... Meni je i film duhovit, ali ovaj poseban humor našeg reditelja Bojana Stojčetovića donosi jednu vrlo toplu notu glavnoj junakinji priče i svako od nas oko nje ima svoju nesigurnost i sve to čini jednu toplu ljudsku priču, a naši karakteri kad se sudare prosto grade neku komiku - navela je Paštrović.

Vesna je rekla da je njena uloga omaž velikoj Mileni Dravić i da zbog toga ima još veću odgovornost.

- Poznavala sam je, obožavala sam je i bilo mi je drago što je i ona mene volela i bilo mi je divno da se setim nje, ovo nije samo njena uloga iz ''Šećerne vodice'', malo sam stavila u ovu ulogu i deliće drugih filmova i serija koje je Milena Dravić radila - otkrila je Paštrović

Ona je rekla da svako može da gleda ovu predstavu i istakla da bi za tinejdžere bilo dragoceno da pogledaju mjuzikl u Teatru Odeon.

Autor: Pink.rs