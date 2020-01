"NOKAUTIRAO NADALA" - Maestralna pobdea Novaka Đokovića, Srbija izjednačila protiv Španije

Novak Đoković je u finalu ATP kupa pobedio Rafaela Nadala sa 6:2, 7:6(4).

Đoković je došao do 29:26 u međusobnim okršajima, već je trijumfom nad trenutno najbolje rangiranim teniserom sveta poravnao rezultat na 1:1, pa će nadmetanje dublova odlučiti o tome kome će pripasti pehar u Sidneju.

12.37 - Imamo taj-brejk! Đoković uvek pronalazi način da dođe do poena. Asom je stigao do 40:0, a onda je napravio i prvu duplu grešku.Izbacio je Nadal lopticu u aut, Lajani loše korigovao odluku linijskog, a Novakov čelendž bio je uspešan, imamo taj-brejk drugog seta!

12:21 - Novak ne popušta ni pod pritiskom, posle 15:15 odigrao je tri odlična poena i stigao do izjednačenja, 5:5.

11.54 - Rafa bolje servira u drugom setu i to je i razlog što trenutno vodi sa 3:2. Novak je strpljiv, čeka svoju šansu, samo da nastavi dobro da servira.

11.41 - Novak bombarduje Nadala as servisima, još dva je pogodio u ovom gemu u kojem nije izgubio nijedan poen. Maestralno!

11. 39 - Čini se da je Nadal rešio da promeni način i ritam igre - izlazi sada i na mrežu, tako je dobio završni poen u gemu i poveo sa 1:0 u drugom setu.

Sjajni Nole dobio prvi set 

12.10 - Maratonski gem, Novak spasao pet brejk lopti, ali je Nadal gem završio asom!

11.50 - Novak dobija gem. Kada Đoković dobro servira, Rafa nema mnogo šansi. Sedmim as servisom završio je gem i izjednačio na 2:2.

11.32 - Set za Đokovića!Kakav gem za Novaka za kraj seta! Tri as servisa! Novak je osvojio prvi set u kojem je dominirao od početka do kraja.

11.28 - BREJK! Novak opet uzeo servis Špancu, sada servira za prvi set.

11.24 - Novi gem za Novaka bez izgubljenog poena.Srpski teniser vodi sa 4:2.

11.19 - Novak propustio dve prilike za novi brejk. Trećom duplom greškom u gemu, Nadal je poklonio novu brejk šansu protivniku. Španski teniser dva poena zaredom i smanjio na 3.2.

The fans are on their feet!



Nadal survives two break points and Djokovic maintains his 3-2 lead.#ATPCup | #SRBESP pic.twitter.com/3sUWwnD3rV — ATPCup (@ATPCup) 12. јануар 2020.

11.12 - As za kraj gema "sa nulom". Đoković odgovara istom merom - gem bez izgubljenog poena, začinjen as servisom na kraju. Vodi 3:1

11.08 - Španac je dobio gem bez izgubljenog poena, nekoliko Novakovih grešaka, ali i dalje ima prednost brejka.

10. 55 - BREJK ZA ĐOKOVIĆA NA STARTU MEČA! Idealan početak za srpskog tenisera. U gemu punom neizvesnosti, Nole kortisti treću brejk priliku i dolazi osvaja prvi poen na meču

10.50 - Meč je počeo!

VATRENI NAVIJAČI - Nole ima podršku kao da se igra u Srbiji

Đoković sa tribina ima ogromnu podršku navijača!

Teniska reprezentacija Španije povela je danas sa 1:0 protiv Srbije, u finalu premijernog ATP kupa u Sidneju, pošto je Roberto Bautista Agut pobedio Dušana Lajovića sa 7:5, 6:1.

Bio je to njihov četvrti meč i četvrta pobeda španskog tenisera.

Teniska reprezentacija Španije povela je danas sa 1:0 protiv Srbije, u finalu premijernog ATP kupa u Sidneju, pošto je Roberto Bautista Agut pobedio Dušana Lajovića sa 7:5, 6:1.

Sledi drugi singl u kome se sastaju najbolji teniseri sveta Novak Đoković i Rafael Nadal.

To je njihov 55 duel, Đoković ima dve pobede više, skor je 28:26.

Na kraju igraće se dubl, a prijavljeni su Novak Đoković i Viktor Troicki, odnosno Rafael Nadal i Pablo Karenjo Busta.