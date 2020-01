ĐOKOVIĆ SJAJNOM IGROM SAVLADAO RAONIĆA - U polifinalu Australijan Opena odmeriće snage sa Federerom (FOTO+VIDEO)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu.

Novak je sa 3:0 u setovima (6:4, 6:3, 7:6) pobedio Miloša Raonića iz Kanade.

Đoković će u polufinalu igrati protiv trećeg tenisera sveta, Rodžera Federera iz Švajcarske, koji je posle velike borbe i čak sedam spasenih brejk lopti u pet setova pobedio američkog tenisera Tenisa Sandgrena.

Serbian sensation 🇷🇸@DjokerNole def. Milos Raonic 6-4 6-3 7-6(1) to advance to his eighth #AusOpen semifinal, where he will meet Roger Federer for the 50th time. #AO2020 pic.twitter.com/ElT6H9jDAE — #AusOpen (@AustralianOpen) 28. јануар 2020.

Drugi polufinalni par činiće pobednici duela u kojima će Rafael Nadal igrati protiv Dominika Tima, a Stanislas Vavrinka protiv Aleksandera Zvereva.

Pre meča protiv Raonića, Đoković je odao počast Kobiju Brajantu, tako što je na trenerci imao ispisane njegove inicijale, brojeve 8 i 24 koje je nosio tokom karijere i srce.

TOK MEČA -  3:0 (6:4, 6:3, 7:6)

3. SET

7:6 - NOVAK IZBORIO OSMO POLUFINALE MELBURNA!

6:6 - Đoković dolazi do izjednačenja bez izgubljenog poena, a onda je usledio taj-brejk. Raonić i Nole su do sada imali sedam mečeva sa taj-brejkom, od kojih je 6 dobio srpski teniser.

After more than ten minutes and saving four break points, @milosraonic holds his nerve to lead Djokovic 6-5 in the third set. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/3BEIMpu4EF — #AusOpen (@AustralianOpen) 28. јануар 2020.

6:5 - Raonić je uspeo da osvoji gem. Četiri puta je razornim servisima Kanađanin spasavao brejk loptu.

5:5 - Novo izjednačenje, ljuta borba za treći set se nastavlja.

However, he trails Novak Djokovic two sets to love in this #AusOpen quarterfinal. #AO2020 pic.twitter.com/peZoungFeS — #AusOpen (@AustralianOpen) 28. јануар 2020.

4:5 - Sjajna igra Raonića dovodi ga do osvajanja još jednog gema.

4:4 - Đoković ponovo stiže do izjednačenja, nakon čega je usledio medicinski tajm aut za našeg tenisera zbog problema sa očima.

After a medical timeout for his eyes, @DjokerNole holds serve for 5-5 in the third set against Milos Raonic.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/ykcP1W7xUQ — #AusOpen (@AustralianOpen) 28. јануар 2020.

3:4 - Nakon Noletovog izjednačenja Raonić dobija gem.

3:3 - Đoković stiže do još jednog izjednačenja.

2:3 - Dobra igra Raonića, dolazi do gema bez izgubljenog poena.

2:2 - Jedan od najtežih gemova na svoj servis Novak uspeva da osvoji za novo izjednačenje.

1:2 - Raonić posle 40:15, dolazi do drugog poena u setu.

1:1 - Novak je spasio brejk loptu i tako došao do izjednačenja.

0:1 - Treći set je počeo odličnim servisima Raonića (uz dva asa), jednim direktnim poenom Đokovića posle najduže razmene u tom segmentu igre.

2. set

6:3 - Novak osvaja poen na svoj servis i osvaja 2. set.

5:1 - Jedan od najdužih gemova u meču odigrao je Novak. Raonić je, i pored toga što je gubio 40:15, uspeo da veže tri poena i dobro zapreti Đokoviću.

4:1 - Novak potvrdio osvojeni gem poenom na svoj servis.

3:1 - Brejk! Novak ponovo dolazi do tri brejk lopte od kojih jednu koristi.

2:1 - Novak se poslužio snažnim servisom! Međutim, Kanađanin ima odgovor na takvu igru i stiže do izjednačenja (30:30). Đoković u nastavku preuzima konce u svoje ruke i osvaja gem.

1:1 - Nakon vođstva Noleta od 1:0 Raonić nastavlja sa snažnim servisima, odservirao je dva asa (7 do sada) i poravnao rezultat.

1. set

6:4 - Posle tri brejk lopte, Novak je konačno uspeo da slomi otpor Raonića, napravi brejk u najbitnijem momentu i osvoji prvi set.

4:4 - Iz gema u gem, Raonić se muči na svoj servis. Novak ga konstantno pritiska i ima brejk lopte, ali ponovo ne uspeva da ih iskoristi.

On his fourth set point, @DjokerNole breaks Milos Raonic for the first time to take the opening set, 6-4.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/9WyN8W29Gg — #AusOpen (@AustralianOpen) 28. јануар 2020.

3:3 - Nole je do 30:0 stigao sjajnim forhend vinerom, a onda je Kanađanin uputio "projektile" sa servisa i stigao do 30:30. U nastvaku Đoković stiže do brejk lopte, ali je nije iskoristio i Raonić opet izjednačuje rezultat u gemovima

3:2 - Đoković bez izgubljenog poena osvaja treći gem na meču.

2:1 - Novak je osvajio novi gem bez izgubljenog poena.

1:1 - Đoković je sigurnom igrom došao do prvog osvojenog gema, a Raonić je odgovorio istom merom.