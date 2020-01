NOVAK ODAO POČAST KOBIJU BRAJANTU - Iscrtani inicijali, brojevi 8 i 24 i srce na dukserici tokom zagrevanja (FOTO+VIDEO)

Đoković se zagrevao u trenerci na kojoj je imao inicijale K.B., brojeve "8" i "24" koje je Brajant nosio tokom karijere u LA Lejkersima i srce.

Tonight, it's @DjokerNole's turn to honor the late Kobe Bryant. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/IDzxsWhm6i