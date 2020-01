NAŠA MARIJANA "IZRIBALA" FEDERERA: Besni Rodžer je psovao kao kočijaš, a onda ga je lepa Srpkinja OVAKO utišala (FOTO+VIDEO)

Tokom drugog seta je bio veoma nervozan Federer, Sandgren je preokrenuo i počeo da dominira, sa čim Švajcarac nije mogao da se pomiri. Pljuštale su psovke na sve strane, a to je došlo do naše Marijane Veljović, uz sugestiju linijskog sudije.

Marijana je potom održala malu "bukvicu" Rodžeru, napomenuvši da ga je saradnica sa linije kristalno jasno čula. Nedugo posle tog incidenta, Rodžer je uzeo lekarski tajm-aut, nije mogao da se nosi sa razornim servisima Amerikanca. A na Tviteru, svi ljubitelji tenisa bili su očarani Marijanom. I lepotom, i stavom prema jednom od najvećih tenisera svih vremena.

Nije lepo psovati, naročito u prisustvu dama...

Chair umpire Marijana Veljovic, just not having it from Federer #ausopen pic.twitter.com/WGq897DJtR

#AusOpen Chair Umpire is damm professional in her job and 😍. Loved how she handled little game controversy on Court with #Federer pic.twitter.com/wkA6culGu0