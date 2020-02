OPET NA PRVOM MESTU! Srpski teniser nakon napetog meča 8. put šampion Australijan opena i PONOVO NA VRHU ATP LISTE! (FOTO+VIDEO)

Đoković je do rekordne osme šampionske titule u Melburnu stigao posle velike borbe i četri sata i tri minuta igre, a trijumf na Australijan openu od sutra će mu doneti i povratak na prvo mesto na ATP lisi, gde će prestići Španca Rafael Nadala.

Bilo je ovo 26. finale na najvećim turnirima za srpskog tenisera, koji je došao do 17. gren slem titule u karijeri.

TOK MEČA:

5. SET

5:4 - Tim siguran na svom servisu, Novaka u ovom trenutku i dalje jedan gem deli od rekordne titule na Australijan openu

4:2 - Novak potvrđuje prednost brejka!

3:1 - Nole se igra sa nervima svojih navijača. Dve brejk lopte imao je Tim, ali je oba puta pogrešio i Đoković je potvrdio prendost brejka.

2:1 - BREJK Novaka! Bravo, Srbin je prvi profitirao na servis protivnika. Nole sada razbija, opet igrao svoj tenis, kao na startu meča.

1:1 - Novak poravnao rezultat

0:1 - Tim siguran na svom servisu!

4. SET

3:2 - Nole sa nulom osvaja gem! Sada je Đoković zaigrao kako ume i Austrijancu nije dao prostora da išta uradi

2:2 - Austrijanac stiže do novog izjednačenja

2:1 - Novak spasao brejk loptu i uvećao prednost

Đoković je tokom meča zatražio medicinku pomoć!

3. SET

1:4 - Novak osvaja gem u trećem setu! Proradio servis srpskog tenisera

0:4 - Austrijanac razbija Đokovića u trećem setu

0:3 - Novak igra sve nervoznije što Tim itekako zna da iskoristi!

2. SET

6:4 - Tim osvojio drugi set!

5:4 - Tim vraća brejk! Austrijanac ponovo u prednosti

4:4 - Brejk! Pravi trenutak za brejk Đokovića! Srbin dolazi do izjednačenja

2:4 - Strpljenje je bilo Novakov saveznik, nije dozvolio Timu da izađe na mrežu, odakle je mnogo razmena ranije rešavao. Uz duplu servis grešku, Novak je došao do brejk šanse, ali nije uspeo da je iskoristi, Tim je bio sjajan sa osnovne linije, pa je poveo sa 4:2.

1:1 - Sada sa nulom servis gem završava Tim

1:0 - Novak ekspres! Sa nulom osvaja gem

1. SET

6:4 - Uspeo je Tim da se izbori sa pritiskom posle 30:0 za Novaka, izjednačio je sa mreže, ali je potom promašio zicer i omogućio Đokoviću set loptu.

5:4 - Novak je ponovo poveo, čini se i da je počeo da ga frustrira rast samopouzdanja kod rivala. Mora daleko više da ulaže u svaku razmenu.

4:4 - Imao je Novak brejk šansu, ali je u tom trenutku Tim izvukao maksimum i dominirao sa mreže.

4:1 - Đoković siguran na servis gemu. Uvećava prednost u prvom setu

3:1 - Poveo je Đoković i u ovom gemu, činilo se da će do još jednog brejka, ali je Tim ubrzo popravio servis i krenuo u napad.

3:0 - Novak potvrdio brejk!

2:0 - BREJK NOVAKA NA SAMOM STARTU! Posle rezultatske klackalice Đoković dolazi do prve brejk šanse i koristi je

1:0 - Počelo je! Novak sigurnim servisom grabi ka 8. titulu na Australijan openu

9.45 - Zagrevanje je završeno. Finale počinje, naš as će prvi servirati.

