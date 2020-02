Čuveni glumac podržao Noleta: Razvali tamo! (FOTO)

Glumac, koji se proslavio ulogom kralja Leonide u filmu “300” i replikom “This is Spartaaaaa”, dva puta je proslavio sa Novakom osvajanje US opena (2015. i 2019.), a pred finale prvog grend slema sezone poslao mu je putem “Tvitera” reči podrške:

Good luck to my boy @DjokerNole in the #AusOpen Finals. Crush it out there. pic.twitter.com/9o3MtqVMVl