Zimonjić za Pink: Đoković poseduje neverovatnu mentalnu snagu da se vrati u meč i da pobedi (VIDEO)

Odlika pravog šampiona je ta da kada mu ne ide, kada se susreće sa raznim problemima da na kraju trijumfuje što je Novak uspeo u veoma dramatičnom meču. Sve je uspeo da prebrodi i da odigra sjajno na kraju četvrtog i u petom setu, rekao je teniser i selektor srpske teniske reprezentacije Nenad Zimonjić komentarišući meč Novaka Đokovića na AO u kom je dobio Dominika Tima i time se vratio na prvo mesto ATP liste.

-Što se sudijske odluke tiče, to su neka pravila koja su se menjala, ja sam naveo par puta da se kao u nekim drugim sportovima oglasi možda sirena a ne da bude sudija taj koji će da kaže da je prekoračio vreme - istakao je Zimonjić za Pink komentarišući to što je Đoković potapšao po patici sudiju Damijena Dumusoa koji je opomenuo našeg asa da prekoračuje vreme za servis, i to pri rezultatu 4:4 u prvom setu.

U istom tom gemu Novak Đoković je opet morao da sluša opomenu glavnog arbitra, a nedugo zatim je Dominik Tim napravio brejk.

Komentarišući Đokovićevu igru, on je naglasio kako Đoković poseduje neverovatnu mentalnu snagu da se vrati u meč i da pobedi.

Govoreći o svojoj izjava da se nada da će Đoković biti proglašen najboljim teniserom svih vremena, Zimonjić ističe da najboljeg teniera svih vremena upravo odlikuju ti rezultati koje je postizao, to je neverovatna trka njih trojice.

-Novak je u par krugova bio u zaostatku u odnosu na Nadala i Federera, ali im se približio, a negde ih je čak i prestigao, na dobrom je putu da ih prestigne i po broju titula na Gren Slemu, ali uradio je neke stvari koje nisu njih dvojica, osvojio je Dejvis kup, masters serije i ATP kup. Što su oni uspeli, ali bez ATP kupa. Njemu fali olimpijsko zlato koje Nadal ima, ali verujem da će, kada oni završe svoje karijere on biti ispred njih u svim tim rekordima - istakao je Zimonjić.

- Mi smo imali priliku da igramo u Brizbejnu, potom u Sidneju, gde su bili fenomenalni naši navijači, osvojiti tako nešto je veliko priznanje - zaključio je Zimonjić.