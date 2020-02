ŠPANCI ZABRINUTI! Posle Nadalove izjave svi su zanemeli

Drugi reket sveta Rafael Nadal zabrinuo je Špance, jer još nije potvrdio učešće na Olimpijskim igrama, već je istakao da nastup u Tokiju zavisi od narednih turnira na kojima će nastupati.

Rafa je bivši olimpijski šampion iz 2008. u singlu, dok je u Riju pre četiri godine bio prvak u dublu. Ipak, neizvesno je da li će publika u Tokiju moći da ga gleda.

Nadalovi rivali, Novak Đoković i Rodžer Federer već su izrazili želju da igraju na Olimpijskim igrama, što bi donelo novi teniski blokbaster. Međutim, Rafa je istakao da će njegov nastup u prestonici Japana pre svega zavisiti od mnogo faktora.

"Sačekaću i videti da li ću moći da igram na Olimpijskim igrama. Još je mnogo turnira preda mnom do OI i ovo će biti zahtevna sezona, budući da sam od kraja obaveza u 2019. i početka 2020. godine imao vrlo kratku pauzu. Zbog toga moram da vidim kakve napore donose predstojeći turniri i da pažljivo donesem odluku" - rekao je Nadal za "Marku".

Nadal je istakao da će pažljivo birati turnire na kojima će nastupati ove sezone.

"Kada pobeđujete na više mečeva, onda možete da igrate manje, a kada nemate mnogo pobeda, onda morate više da pobeđujete kako biste došli do uspeha. To je princip našeg sporta. Hajde da vidimo šta nam kalendar donosi. Olimpijske igre su uvek datum koji se obeležava. To je najvažniji sportski događaj na svetu, a ja se nadam da ću biti njegov deo" - rekao je Nadal.