OVU INFORMACIJU ČEKA CEO SVET - Odluka o ODLAGANJU OLIMPIJSKIH IGARA u Tokiju za ČETIRI NEDELJE

Olimpijske igre u Tokiju rebalo bi da se održe od 24. jula do 9. avgusta, ali organizatori su bili pod sve većim pritiskom da održe događaj za godinu dana, usred pandemije Covid-19, koja je zarazila više od 330.000 ljudi širom sveta i odnela više od 14.000 života .

Poslednjih dana sve više nacionalnih federacija i olimpijskih komiteta je tražilo da se Igre odlože za bolja vremena zbog pandemije koronavirusa.

Health and safety paramount as IOC Executive Board agrees to step up scenario-planning for the Olympic Games #Tokyo2020 https://t.co/jvLYoW9yfG