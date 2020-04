MERIDIAN TE VODI U OKEANSKE DUBINE – ZAVRTI LORD OF THE OCEAN

Meridianbet online casino i Lord of the Ocean zajedno te pozivaju da zaronite u dubine okeana i istražite neverovatni svet spinova, dobitaka i bonusa koji se kriju pod vodom.

Lord of the Ocean, zanimljivo online slot vizuelno rešenje distributera igara Greentube i Novomatic, a sada Meridianbet online casino ponude, slot igra je organizivana u pet rilova, tri reda i 10 linija. Jedan zasigurno savršeni element koji ide uz ovu igru jeste sama tema, zahvaljujući Posejdonovom pozivu igračima koji žele da istražuju dubine okeana, misterije prirode i bogatstvo igara, nagrada i bonusa. Igrači se neće samo „izgubiti“ u čudima okeanskog sveta, imaće priliku i da uživaju u ogromnoj kolekciji funkcija - od jedinstvenih simbola koji se proširuju, besplatnih igara, kao i uobičajenih simbola i pozadine inspirisane morskim motivima.

Tradicionalni simboli preuzeti su iz karata A,K, Q, J i 10. Za visoko plaćene simbole, igrači mogu računati na kovčeg sa blagom, čuvara, damu mora i samog Posejdona. Naravno, postoji Scatter simbol ove igre, koji je simbolizovan kapijom.

Posejdon je najveći simbol igre, međutim, pravi pobednik igre je Scatter koji je ujedno i Džoker simbol, što je kapija koja može da pruži do 10 besplatnih igara i posebne simbole koji se proširuju i spajaju. Igrači Lord of the Ocean dobijaju priliku da ponovo pokrenu 10 besplatnih igara pod uslovom da postoje najmanje tri Scater simbola. Takođe, jedan simbol će postati poseban simbol koji se širi, što može pomoći da se poveća dobitak. Slot ima i opciju GAMBLE za udvostručavanje dobitka po spinu, sa standardnom opkladom na crnu ili crvenu kartu.

Igra je postavljena na pozadini plave vode. Igračevo vizuelno iskustvo vodi kroz lov na blago usred vodenih bitaka i savladavanja prepreka. Lord of the Ocean ima sjajnu grafiku i umirujuće zvuke koji će biti muzika za vaše uši.

Neka bogovi boginje budu na tvojoj strani - samo u tvom omiljenom Meridianbet online kazinu!

