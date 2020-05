JELENA ĐOKOVIĆ OTVORILA DUŠU: Pokušavala sam da se takmičim sa Noletom, mislila sam da ne dobijam zaslužena priznanja i da je sve što radim NEVIDLJIVO

Supruga najboljeg tenisera sveta Jelena Đoković u progovorila je o stvarima o kojima do sada nije.

Jelena je, u razgovoru sa novinarom Grejemom Besingerom, govorila o porodici, braku, ali i nekim stavrima koje je preživljavala pre udaje za Novaka Đokovića.

"Trebala su mu deca, da se nauči strpljenju. Deci treba mnogo vremena, a on ga nema. Dobar je balans koji mu deca unose u život. Biće hrabro od mene što ovo kažem pred milionima, ali pokušavala sam da se takmičim sa Noletom. Mislila sam da ne dobijam dovoljno priznanja koja zaslužujem, a da se moj rad ne vidi jer se sve odvija u pozadini. Sve što radim bilo je nevidljivo. Žene nemaju mnogo prostora da progovore, da se pokažu i postoji stereotip o ženama sportista, kako treba da izgledaju i da se ponašaju", rekla je Jelena i nastavila:

"Ja se u taj stereotip ne uklapam i drago mi je zbog toga, ali osuđivali su me zbog toga. Trebalo bi da me interesuju moda, da me interesuje kako izgledam. Nema ničeg lošeg u tome, ali mene to ne inspiriše. Zato sam morala da izmislim svoje mesto i to se pretvorilo u nadmetanje jer sam želela da dokažem da mogu da budem više od samo devojke, samo žene slavnog sportiste. Nekada me je bolelo što sam prepoznata samo kao njegova žena, sada to nosim sa ponosom", objasnila je supruga prvog reketa sveta i otkrila neke stvari iz njihovog odnosa.

"Svaka prepreka sa kojom se suočimo uvek nas ojača. Mi smo strastveni, zbog čega dolazi do razmimoilaženja. Ja sam trenutno posvećena majčinstvu i usporena, dok on želi da bude aktivan. Želi da putuje, da radi svašta, a ja ga onda upozoravam da imamo dvoje dece, da moramo da se prilagodimo njima", rekla je Jelena i dodala da je shvatila da želi život sa smislom:

"Ne želim da radim stvari zato što mislim da moram da ih radim i da nemam izbora. Sada znam da imam izbor. Sada radim na svom telu jer želim da imam energije da bih živela sa svhom i smislom. O Novaku sam naučila da on to već radi. On je sjajan u vođenju računa o sebi. Nekada sam mislila da je to sebično, a sada shvatam da nije, da to svi treba da radimo. Ja tek učim o tome kako da vodim računa o sebi. Tek kada se pobrinemo za sebe imamo šta da ponudimo drugima", zaključila je Jelena.