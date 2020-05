TRAGIČNA SMRT TRENERA MONIKE SELEŠ I DANAS JE MISTERIJA - Dao je novac beskućniku, pomazio psa i nestao!

Ipak, Arber se nije vinuo u sam vrh teniskog sveta jer je krajem 2013. godine tragično okončao život.

Novozelandska policija je sredinom decembra te godine saopštila da je u reci Vaikato pronašla telo australijskog trenera koji je nestao pet dana ranije. Time je okončan samo deo misterije oko ovog tragičnog događaja.

Arber je došao u grad Hamilton sa grupom dece koja su učestvovala na juniorskom turniru.

River clue in the disappearance of #Melbourne tennis coach Paul Arber - http://t.co/L4JUjfAfpy #7NewsMelb pic.twitter.com/KCBnVMZiHY