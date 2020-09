NOVI UDAR NA ĐOKOVIĆA! Amerikanci dodatno kaznili Novaka dan posle incidenta sa sudijom: IZGOVOR JE VIŠE NEGO BEDAN!

I dok je ceo svet u šoku zbog te situacije na meču sa Špancem Karenjom Bustom, organizatori US Opena su dodatno kaznili Novaka!

Đoković će zbog "nesportskog ponašanja" morati da plati dodatnih 10.000 dolara! Nije objašnjeno o kakvom je to "nesportskom ponašanju" reč, a svi koji su pratili detalje oko incidenta videli su da je Đoković sasvim mirno ispratio celu situaciju.

To je, dakle, ukupno četvrta kazna koju je Novak dobio zbog toga što je nenamerno pogodio linijskog sudiju lopticom.

Prva je bila diskvalifikacija sa turnira. Druga je oduzimanje svih bodova osvojenih na turniru, a treća gubitak kompletne zarade od početka turnira, što je iznosilo 250.000 dolara.

Posle nove, četvrte kazne, ostaje nam da se zapitamo, šta li će još da "napakuju" Đokoviću?!

Novak Djokovic fined $10,000 for "unsportsmanlike conduct", in addition to the $250,000 of prize money he was docked for being defaulted. #USOpen