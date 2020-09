ĐOKOVIĆ PRVI PUT O SKANDALU NA US OPENU! Njegova izjava nikoga nije ostavila ravnodušnim

Novak Đoković je prvi put od diskvalifikacije sa US Opena, gde je u osmini finala lopticom pogodio linijskog sudiju, govorio o tom nesrećnom spletu okolnosti i preranom napuštanju njujorškog grend slema.

To je učinio u Rimu, gde je doputovao na tamošnji nastup.Upitan šta misli o odluci organizatora US Opena da ga ekspresno izbace sa takmičenja, nije ostavio nikakvu dilemu:

"Pravila su jasna. Prihvatio sam to i morao da se posvetim onome što sledi. To sam i uradio", rekao je Nole novinarima u Rimu.

Ali, na tome se nije zaustavio.

Štaviše, sledeća njegova izjava bila je prilično iznenađenje za mnoge:

"Ne mogu da obećam, ne mogu ni da garantujem da se nešto slično neće dogoditi u mom životu. Naravno da ću se truditi, naravno da ću dati sve od sebe, ali je u životu sve moguće", rekao je Novak Đoković i tako još jednom podvukao da je do pogađanja Laure Klark došlo krajnje nenamerno.

A upravo je o linijskoj sudiji koju je pogodio u vrat posvetio sledeći minut:

"Ja sam se na nedogovoran način, u tom smislu (slanja loptice van terena posle izgubljenog poena) poneo, ali je ovako nešto moglo da se desi i ranije tokom moje karijere, moglo je da se desi i drugima. Bilo je sličnih situacija (burnih reakcija) i ranije, nije se to sada desilo tako što je 'palo s neba, pa u rebra'. Ali, preuzeo sam odgovornost za ono što sam uradio. Što se linijskog sudije tiče, pozvao sam Lauru je i pitao kako se oporavlja. Dobro je. Žao mi je što se sve to tako nesrećno desilo...", istakao je Đoković.

Dodao je da nikada neće moći da zaboravi ovaj grend slem:

"Nikada neću moći da ga potisnem iz sećanja, a i ne želim, jer treba da prihvatim to i nastavim dalje. Treba da mi taj incident postane 'prijatelj', a ne neprijatelj, kako bih to iskustvo iskoristio da budem mudriji. Naravno razočaravajuće je sve to što se desilo jer sam se stvarno osećao dobro, sa mnogo samopouzdanja. Ali, kada lopticu udarite tako, stvarno postoji šansa da ćete nekog pogoditi. Treba da produžim dalje, ali ovo je svakako jedna od grešaka koje neću nikada zaboraviti", rekao je naš as.

Osvrnuo se i na činjenicu da je dostigao rekord svog idola, Pita Samprasa, po broju nedelja na vrhu ATP liste:

"To je veoma poseban osećaj. Uvek sam se ugledao na njega, zbog psihičke snage, te otpornosti na izazove. U profesionalnoj karijeri su mi ostala dva cilja, da prestignem Rodžera Federera po rekordnom broju sedmica na ATP vrhu i da osvojim što je više moguće grend slemova. U dobroj sam poziciji", zaključio je Nole.