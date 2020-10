Đoković: Pandemija korona virusa utiče na sve! Australian open u planu, za ATP kup još ne znam!

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen YouTube/ Tanjug News Agency official | |

Najbolji teniser sveta govoreći za medije u Srbiji prvi put posle dva Grend slema na kojima je učestvovao istakao je da je Australian open za njega u planu, ali da za ATP kup još uvek ne zna.

Đoković trenira u Srbiji i sprema se za finiš sezone, a rešio je i da se obrati javnosti pred put u Beč gde će igrati turnir serije 500 od 26. oktobra do 1. novembra.

Srpski as je već izneo plan za finiš sezone, neće igrati masters u Parizu, ali hoće turnir u Beču.

Đoković je rekao da još uvek nije siguran što se ulaska u Australiju tiče, ali da se nada da će se to promeniti na bolje.

-Nisam siguran da li ću ići u Australiju zbog restrikcija, nadamo se da će se promeniti na bolje i da će skratiti period karantina. Moram da mislim i o porodici... Ako je to slučaj, moraćemo svi ranije u Australiju - naglasio je Đoković.

-Australian open je definitivno u planu, ali za ATP kup ne znam - rekao je Đoković medijima i dodao da pandemija utiče na čitav svet i da najviše na ljude utiče ta nepredvidivost.

Kako je naglasio, postoji mali žal što nije uzeo US open ili Garos.

-Bio sam u izuzetnoj formi. U Parizu sam u finalu imao mnogo boljeg protivnika protiv sebe. A US Open je bio splet nesrećnih okolnosti. Ako se ne računa diskvalifikacija; imam samo poraz od Nadala u Parizu. Mislim da igram tenis života. Ova sezona po mojoj igri može da se poredi sa uspehom tokom 2011. Ili 2015. Da završim godinu kao broj jedan, to je cilj - naglasio je on.