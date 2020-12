"NIJE TAČNO DA NIJE ZNAO ZA SMENU" Troicki iznenađen Zimonjićevim pismom: Zvao sam ga čim sam čuo da me igrači predlažu

Bura oko smene Nenada Zimonjića i postavljanja Viktora Troickog na mesto selektora Dejvis kup reprezentacije Srbije i dalje je glavna teniska tema.

Zimonjić se oglasio saopštenjem u kojem je naveo da je znao da mu teniseri spremaju smenu.

Viktor Troicki je Zimonjić baš od njega čuo da postoji mogućnost da se kandiduje za selektorsko mesto.

- Nije se to dugo krčkalo, dogovor je bio između igrača da se dogodi smena. Igrači su me podržali i dogovorili se, kada sam to saznao, javio sam odmah bivšem selektoru Zimonjiću da postoji mogućnost da se kandidujem, tako da je to od mene čuo direktno - rekao je Troicki i dodao:

- Kasnije smo se svi sastali sa njim i obrazložili mu zašto igrači žele smenu i zašto se sve ovo dešava. Zaista mi je ogromna čast, ali i velika odgovnost što imam podršku igrača. Nisam planirao da će se to desiti tako brzo, tokom profesionalne karijere, ali se desilo na inicijativu saigrača iz reprezentacije. Vidim u njima ogromnu perspektivu, možemo opet do najvećih uspeha i u Dejvis kupu i u ATP kupu. Ako su zdravi, opet možemo do titula.

Pismo Nenada Zimonjića prilično je uzburkalo tenisku javnost.

- Ja sam iznenađen njegovim pismom. Obavestio sam ga ja prvi i sve mu je na vreme rečeno od strane igrača. Znao je sve. Zahvalio bih se upravnom odboru Teniskog saveza Srbije koji je podržao moju kandidaturu i izabrao me za selektora. Meni je ovo sve izazov, uvek sam davao sve od sebe u reprezentaciji. Uvek sam najbolje igrao za Srbiju, nadam se da će tako biti i dalje, imam bitnu ulogu ali su igrači najvažniji jer oni pobeđuju. Davaću im savete i podršku, kao i do sada, i pokušaću da prenesem iskustvo koje imam - zaključio je Troicki.