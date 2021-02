NE MOGU DA MU OPROSTE USPEH! Ponovo BRUTALNO NAPALI SRBINA: Đokovića kritikuju za reči koje nikada nije izgovorio!

Ne zanima ih da li je nešto istina ili laž, glavni cilj je da se Srbin što više ocrni!

Novak je u Australiji deveti put u karijeri podigao trofej namenjen pobedniku popularnog Ozi opena i jasno je stavio do znanja da je ubedljivo najbolji teniser današnjice, a to mnogima nije po volji.

Naime, australijska TV "10Sport" je nakon velikog trijufma Srbina na skandalozan način iznela brojne laži kako bi skrenula pažnju sa Novakovog velikog uspeha.

Prilikom emitovanja snimka na kojima Novak sa peharom pozira na Brajton plaži u Melburnu, ova televizja je stavila srpskom teniseru u usta reči koje nikada nije izgovorio.

"Devetostruki šampion Australijan opena Novak Đoković je odbio da se obaveže da će primiti vakcinu protiv virusa korona. To dolazi nakon što su navijači koji su protiv vakcina kritikovani jer su zviždali pri ceremoniji nakon meča", navode u prilogu i dodaju:

Nine-time Australian Open Champion Novak Djokovic refused to commit to getting the Covid-19 vaccine. It comes after anti-vax fans were criticised for booing during last night's post match presentation I @NatYoannidis pic.twitter.com/4eXAbVf0xQ