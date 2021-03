NOLE DANAS ISPISUJE ISTORIJU TENISA! Đoković započeo 311. nedelju na vrhu ATP liste i oborio SVETSKI REKORD, sada je i zvanično NAJBOLJI IKADA!

Ispred njega više nema nikoga! Novak Đoković je od danas teniser sa najviše nedelja provedenih na čelu ATP liste - ukupno 311.

Srbin je prestigao Rodžera Federera koji je stao na 310 nedelja, sa malim šansama da se Švajcarac ponovo vrati na tron.

Rafa Nadal je udaljen svetlosnu godinu od Đokovića - Španac je sakupio samo 209. nedelja, a ispred njega su i Pit Sampras, Ivan Lend i Džimi Konors.

Da li je ovo dovoljno da se kaže da je Novak GOAT - najbolji svih vremena? Za većinu ljubitelja tenisa jeste, ali će ga neki i dalje podsećati da ima dva grend slem trofeja manje od Federera i Nadala. Mi kažemo - polako, doći će red i na to, verovatno već ove godine.

Novak je februara prošle godine preuzeo prvo mesto od Nadala i 2020. je završio kao broj 1, šesti put i tako se izjednačio sa legendarnim Samprasom.

Srpski teniser danas ima 12.030 bodova, 2.180 više od Nadala i duplo više od Federera koji se danas vraća na teren posle 14 meseci pauze. Takođe, ako ste zaboravili, Novak je osam puta godinu završavao sa više od 10.000 bodova. Rafa dva puta, Rodžer samo jednom. I da, rekorder je ATP liste sa 16.950 bodova.

Red je i da se podsetimo kako se Novak probijao u vrh. Jula 2005. je ušao u top 100. Federer je tada bio prvi, Nadal treći, a Đoković 94. Jedanaest meseci mu je bilo potrebno da uđe među najboljih 50 na svetu (jun 2006. godine), da bi već u oktobru 2007. bio 16.

Posle toga više nije bilo nazad. Deo teniskog krema, odnosno top 10, postao je u martu 2007, da bi ga onda sačekao najteži uspon do vrha. Gotovo četiri i po godine je čekao da 4. jula 2011, nakon što je osvojio debitantski Vimbldon, postane teniski kralj. Imao je 24 godine.

Od tada je na vrhu proveo 311 nedelja, odnosno pet godina, 11 meseci i 14 dana, 52.248 sati, 3.134.880 minuta, 188.092.800 sekundi...

I što je još bitno, ostaće dugo na čelu. Nadal ne zna kada će ponovo da igra, pominje se sredina aprila i Monte Karlo. Međutim, Španac će već od narednog ponedeljka morati da preda drugu poziciju na ATP listi u ruke Danilu Medvedevu koji je odlučio da 2021. igra na svim turnirima.

Federer će danas u Dohi rekord predati Đokoviću o kojem je, na opšte iznenađenje svih u Kataru, imao samo lepe reči.

- Dugo se nisam video sa Novakom. Zaista uživam da igram protiv njega. Stvarno osećam da uvek izvlačimo najbolje jedan iz drugog. Imamo različite stilove, pa pobednik uglavnom zavisi od toga kako je ko raspoložen tog dana. Protiv najboljih morate da igrate najbolje što možete, u protivnom vam prosto neće biti dovoljno. Pogotovo protiv Novaka, koji može da dovede sebe u takvo stanje da ne promašuje. Uvek mi je zadovoljstvo da igram protiv njega, on je jedan od igrača koji su me učinili boljim teniserom. Velika je stvar što imamo Đokovića u našem sportu - rekao je Federer.

Švajcarac smatra da je GOAT borba sada važnija Rafi i Novaku.

- Neverovatno je to što su Novak i Rafa uradili u poslednje vreme, nemaju ni oni više baš 25 godina, a u stanju su da pobeđuju. Novak opet u Australiji, Rafa ponovo u Parizu. Deluje kao da su na vrhuncu i to je sjajno za tenis. Više brinem o svojoj igri i svom zdravlju nego o rekordima. Voleo bih da zadržim sve rekorde, ali rekordi i postoje da bi se obarali - dodao je Rodžer Federer, koji kaže da Novak nije imao sreće na US Openu kada je lopticom pogodio linijskog sudiju.

Svetski mediji podsećaju i da je Novak pre samo tri godine imao problema sa povredama, završio je na operacionom stolu i bio je 22. na svetu. Mnogi bi se tada predali, odustali od svega, bacili reket... Ali, ne i Novak.

- Mogu da ponovim ono što sam više puta rekao - sada ću da se koncentrišem na grend slem trofeje. Godine prolaze, osećam se odlično, ali moram dobro da rasporedim snagu - kaže Đoković.

To neće biti lako, jer nova generacija tenisera želi da zauzme vrh. To je neminovnost, slaže se legendarni Boris Beker, koji, međutim, ne vidi da će do smene da dođe uskoro.

- Mladi su dobri i kvalitetni. Ali, potrebno je da budu bolji. Videli ste kako se Novak „zaključao“ u Australiji? Nije dozvolio da ga druge stvari ometaju. Dok ne budu razmišljali kao on, Novak će nastaviti da ih čisti - iskren je Beker.

Đoković se trenutno nalazi u Beogradu, na lekarskim pregledima. Ako sa stomačnim mišićem sve bude u redu, mogli bismo da ga vidimo od 24. marta u Majamiju. Rezervna opcija je 11. april i Monte Karlo.

Beograd zahvaljuje Novaku

Novakov ulazak u istoriju biće obeležen i u njegovom rodnom gradu, Beogradu. Naime, njemu u čast na fasadi zgrade Skupštine grada Beograda večeras od 19.00 do 22 časa biće prikazana projekcija snimaka s njegovim najboljim potezima u karijeri.

Osim toga, na bilbordima na koje Skupština grada Beograda ima pravo biće ispisane poruke zahvalnosti Đokoviću. Zgrade koje imaju ugrađenu dekorativnu rasvetu - Palata Albanija, zgrada Narodne skupštine, fontana na Slaviji, Brankov most, Most na Adi - biće osvetljene bojama srpske zastave.