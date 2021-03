HRVAT I MALEROZNA TORTA DOŠLI GLAVE FEDERERU: Kako je Švajcarac izbaksuzirao samog sebe... (FOTO)

Fotka je nastala pre gotovo tri godine na turniru u Haleu.

Švajcarcu je tada na jednom od njegovih omiljenih turnira bila potrebna titula kako bi sačuvao prvo mesto i stigao do rekordne 311. sedmice.

Njegovi najverniji navijači bili su uvereni da će ostvarti cilj pa su mu doneli tortu sa brojem 311, a Švajcarac se sa širokim osmehom na licu ponosno fotografisao pored poslastice.

For those unfamiliar with this story - years ago, Federer celebrated 311 weeks as nr 1 in advance, right before playing a match with Borna. Absolute disrespect to opponent who then beat him and he never reached 311 weeks. Novak now did and broke his historic record of 310 weeks🤭 https://t.co/j25nKvtGld