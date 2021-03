NOVAK POSLAO PORUKU AMERIKANCIMA: Imao sam sreću tokom ratova devedesetih! (VIDEO)

Srpski as je u ponedeljak započeo 311. sedmicu na vrhu ATP-a i tako postavio novi rekord, nadmašivši Rodžera Federera. Đoković je ovo dostignuće svrstao među najznačanije u svojoj bogatoj karijeri.

"Ponosam sam i oduševljen zbog toga. Ovo dostignuće je kao kruna na sve što sam postigao u poslednjih 15 godina u karijeri. Na ovaj poseban dan sam se prisetio kako sam se zaljubio u tenis i svu podršku koju sam dobio od roditelja i drugih ljudi da bih ostvario ovaj san. Presrećan sam", počeo je Đoković za američki CNN.

Đoković je rekord proslavio u Beogradu, pred sunarodnicima.

"Dreams do really come true."@DjokerNole reflects on his career and historic new record with @chrissymacCNN



👉https://t.co/INr4IZFQUe pic.twitter.com/HLAKIc2qb0