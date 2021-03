TEŠKA NOĆ ZA MIOČIĆA: Preživeo prvu rundu, a onda doživeo težak nokaut i 'bombardovanje' Nganua u drugoj (FOTO+VIDEO)

Veliki revanš nije završio onako kako su se svi zajedno sa Stipom Miočićem nadali. UFC ima novog prvaka teške kategorije, a to je onaj kome se to još prije četiri godine predviđalo - Fransis Nganu.

Do titule je došao savladavši Stipu Miočića nokautom u drugoj rundi. Moramo dodati, neprepoznatljivog Stipu Miočića.

Borba je krenula bez onih poznatih Fransisovih napada. Obojica su prvi minut bili strpljivi, da bi Kamerunac onda prvi pogodio dobar udarac, ali isti nije ostavio efekta. Sredinom druge minute runde dogodio se možda i ključan trenutak borbe i odgovor na pitanje koliko je Nganou napredovao.

Uspeo je Miočić uhvatiti njegovu levu nogu i krenuti na rušenje. Ali, ono što je prvu borbu vrlo lako radio, ovog puta nije uspeo.

Predator je rušenje obranio i završio u dominantnoj poziciji, odakle je pogodio nekoliko udaraca. Videla se nakon toga nesigurnost kod Miočića, koji do kraja runde nije napravio apsolutno ništa osim što je izdržao još nekoliko napada.

Druga runda imala je isti početak kao i prva. Strpljenje s obe strane i čekanje prilike, a Nganu j je dočekao već nakon 40-ak sekundi. Krenuo je na udarac desnom, koji je bio kratak, ali na njega je povezao levu tačno u Miočićevu bradu i prvak je završio leđima uz ogradu.

