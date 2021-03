'NOVAK JE KAO LAV kada te uhvati želi da te rastrgne! To sa rekordima nije završeno'

Goran Ivanišević, trener Novaka Đokovića, rekao je da najbolji teniser sveta ima neverovatno jak mentalitet.

Splićanin, koji sa Novakom sarađuje od Vimbldona 2019. godine, smatra da je šampion Australijan opena i osvajač 18 grend slem titula i dalje gladan velikih uspeha.

- Ako gledate Nešnal Džiografi On je poput lava. Istina je da lava nikada ne vidite da pije koktel. On je žedan krvi. Želi da vas pobedi, pojede. Tako i Novak, on želi da pobedi, takav je na terenu. Kada izađe da igra, ako mu samo date prst, poješće vas. Gotovi ste! To je neverovatno gledati sa strane. Srećan sam što sam i ja deo te priče, iako nisam tako dugo sa njim. I da vam kažem, to sa rekordim a još nije gotovo, nastavlja se, kaže Goran.

On se prisetio i momenata kada je prvi put Novaka video kako igra. Bilo je to u akademiji Nikole Pilića kraj Minhena.

- Video sam ga prvi put kad je imao 14,5 godina u akademiji Nikija Pilića. Radio sam tada sa Pilićem u Nemačkoj i on mi je tad rekao, slušaj, ima jedan mali iz Srbije, biće broj jedan na svetu jednog dana'. Igrao sam sa njim pomalo, možda pola sata. On mi je dao čokoladu jer mu je delovalo da sam umoran. Otrčao je i jednostavno mi doneo čokoladu. Sećam se doga dobro i od tada pratim njegovu karijeru, poručio je Ivanišević.