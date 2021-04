SENZACIJA! Ana Ivanović se VRAĆA TENISU i to posle ČETIRI I PO GODINE PAUZE

Nekada najbolja igračica sveta se vraća tenisu, a tu nije kraj divnim vestima.

Ana Ivanović se vraća tenisu, sportu u kome se proslavila i u kome je bila najbolja igračica sveta u junu 2008. godine, ali ne kao igračica - već kao ambasadorka "belog sporta". I to iz posebnog razloga.

U decembru 2016. ona je objavila kraj karijere, potom se posvetila porodici (majka je dvoje dece u srećnom braku sa Bastijanom Švajnštajgerom), a posle četiri i po godine će svojom pojavom dodatno podići rejting predstojećeg turnira u Srbiji.

Onog koji će se igrati u Beogradu, od 16. maja.

To je otkrio direktor pomenutog nadmetanja, Đorđe Đoković:

- Ponosni smo što smo (pored muškog, ATP turnira) uspeli da dovedemo i VTA 250 turnir i čelendžer. Veoma smo ponosni na to, ženski tenis je i te kako zaslužio da imamo turnir, kada sve pogledamo kakve smo grend slem šampionke imali, to će nadam se motivisati naše devojke da guraju sve bolje na listi. Rano je da pričamo o igračicama, licencu smo potpisali pre sedam, 10 dana. Moći ćemo da iskoristimo infrastrukturu i želimo da dovedemo naše ambasadorke tenisa - rekao je on tokom gostovanja na TV Nova S, a na pitanje voditelja da li pod ambasadorkama tenisa tu misli i na Anu Ivanović, Đoković je kratko odgovorio:

"Da".

Ana Ivanović neće igrati, naravno, već biti ambasador belog sporta, u kome je i briljirala tokom sjajne karijere.

Ona je rođena 6. novembra 1987. upravo u našem glavnom gradu, a tokom profesionalne karijere je ostvarila 580 pobeda, uključujući i jednu u grend slem finalu, kada je osvojila Rolan Garos pomenute 2008. Imala je 225 poraza, među njima i u finalu Australijan opena 2008, dok je zaustavljana u polufinalu Vimbldona 2007, odnosno četvrtfinalu US Opena 2012. Sa našom reprezentacijom je bila finalistkinja FED kupa 2012,