ŠOK U MONAKU! ĐOKOVIĆ DOŽIVEO PORAZ: Novak izgubio od Danijela Evensa

Nikad lošiji meč nije odigrao Đoković na ovom turniru, što pokazuje i veliki broj grešaka koje je imao.

Sa druge strane Evans je odigrao možda i preko svojih mogućnosti i uspeoi da napravi čudo.

TOK MEČA

15:23 - KRAJ! Đoković eliminisan u Monte Karlu! Evans slavio posle seta seta – 6:4, 7:5.

15:19 - Brejk Evansa!Srbin je ponovo grešio, napravio duplu servis grešku i klizi ka porazu. Evans servira za pobedu, 6:5.

15:12 - Novak nije iskoristio set loptu!Imao je odličnu priliku da izjednači u setovima, ali je napravio novu grešku i "vratio" Evansa u set.Sada je 5:5.

14:52 - Đoković vodi 4:3. Na redu je Evans da servira.

14:26 - Brejk Đokovića! Srbin se polako vraća u prepozatljiv mod.Znatno je sigurniji, ne trudi se da bude agresivan, već racionalan i to je dalo rezultat na servisu Evansa.Novak vodi 2:0.

Dan the Man 💪



Evans takes the first set 6-4 over World No. 1 Djokovic at the #RolexMCMasters



