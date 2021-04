Poznati španski portal "OK diario" uporedio je Novaka Đokovića sa narko bosom Pablom Eskobarom nakon puštanja u javnost slika nove Noletove vile u Marbelji koja je plaćena famoznih 10 miliona evra.

Vila je prema pisanju španskog portala dekorisana u kombinaciji mediteranskog i arapskog stila, a ispred kuće se nalazi roštilj, prostor za zabavu, kao i teniski teren, zbog čega se navodi da je u stilu koji bi cenio zloglasni narko bos Pablo Eskobar.

Nije baš najjasnije zašto su Španci uzeli baš njega za poređenje, s obzirom na to da mnoge zvezde u svom posedu imaju velelepne vile, čak i veće i skuplje od Novakove, ali niko od njih, dosad, nije svrstan uz ime Eskobara.

This is the stunning €10 million house that Novak Djokovic has bought in Marbella (Via Ok Diario) pic.twitter.com/ZmJifVaUXP