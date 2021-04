'SREĆAN SAM ŠTO IGRAM U BEOGRADU' Krajinović pred Serbia Open: Radujem se što i Novak igra ovaj turnir!

Filip je uz osmeh imao i poruku za Novaka Đokovića, istakavši da se izvukao što nisu u istom delu žreba.

Filip Krajinović je istakao da je veoma turbulenta sezona, kao i rezultati, ali da je srećan što ponovo igra u Beogradu.

- Turbulentna je sezona i rezultati. Srećan sam što igram u Beogradu. Nažalost neće biti publike koja je u velikoj prednosti , ali sam srećan što spavam u svom stanu. U Srbiji nisam igrao 10 godina, pa mi je čudno da mogu da spavam u krevetu. Radujem se što igram protiv Travalje, on je jak igrač, voli da igra na šljaci, rangiran je oko 60. na svetu, tako da će biti uzbudljiv i težak meč. Nadam se da ce vreme biti bolje, i nadam se da ću biti bolji - izjavio je Krajinović.

- Svi znamo ko je Novak, srećan sam što imamo turnir u Beogradu gde svi možemo da igramo. Radujem se što i on igra ovaj turnir.

Istakao je i da je imao pauzu, ali i da je sada motivisan da napravi dobre rezultate.

- Srećan sam što sam u Beogradu, retko je videti toliko naših igrača u jednom žrebu. Radujem se ovom turniru.

Krajinović je naglasio da ovakvi turniri znače mladim igračima.

- Velika je prednost da imamo turnire. Na prethodnom Serbia Openu imao sam vajld kartu i sigurno da ovo znači mladim igračima poput Hamada Međedovića. Imaće Challenger, ATP, mogu da se pokažu, da vide smernice, čuju savete. Imaju puno da nauče i da igraju, to su prednosti turnira i veliko iskustvo za budućnost - zaključio je Filip Krajinović.

Nije siguran da će učestvovati na drugom ATP turniru planiranom u nedelji pre Roland Garrosa.

- Još nisam pričao sa direktorom turnira, nisam siguran da ću igrati s obzirom na to da je to nedelja pred Roland Garros. S obzirom na to da je u Beogradu, postoji šansa, videću - izjavio je dodajući da ga raduje to što imamo dva ATP turnira za tako kratko vreme u Beogradu.