ĐOKOVIĆA PITALI O VAKCINACIJI TENISERA, IMAO JE SPREMAN ODGOVOR: 'Načuo sam neke priče, mnogo toga nije logično'

Najbolji teniser sveta je govorio o jednoj od sve aktuelnijih tema u tenisu.

Novak Đoković je stigao u Beograd prošle sedmice, a ove će se boriti za drugi trofej u 2021. godini, odnosno treći u karijeri u svom rodnom gradu.

Najbolji teniser sveta govorio je o brojnim temama pred nastup na Serbia openu, a jedna od njih ticala se i vakcinacije.

Naime, Đoković je prethodno prvo odgovarao na pitanja o Rafaelu Nadalu, o nastupanju u rodnom Beogradu i velikom broju srpskih tenisera u glavnom žrebu, a zanimljivo je bilo i njegovo viđenje o mogućoj vakcinaciji.

Iz pojedinih evropskih medija su se mogle čuti naznake da će ATP svim teniserima koji se vakcinišu omogućiti određene povlastice tokom turnira, pre svega po pitanju karantina. Đoković je imao spreman odgovor.

"Načuo sam neke priče, da se razmatra o tome da će se vakcinisanim omogućiti lakše i bolje uslove oko samog boravka i smeštaja, da neće morati da budu u mehuru za sve igrače. Ne znam, videćemo, nije još odlučeno, spekuliše se, ima dosta nejasnoća, kampanje se vode s jedne i druge strane", počeo je Novak.

"Ne mogu ništa da kažem dok se ne donese neko pravilo od strane ATP. Nama je ATP glavni, dok Upravni odbor ne donese odluku, to su spekulacije. Mi moramo da prihvatimo uslove kakvi jesu. Dodaću i to da ne vidim logiku da ATP postavlja protokol ovakav, da moramo da budemo u sigurnom okruženju, jer to nije 'mehur'. Pravila i uslovi lokalnih vlada su bitni, pratiš stanje u toj zemlji i to je to. To je logično i normalno, ali u ATP su odlučili da zauzmu nepotreban i rigorozan stav. Svako ima svoju odgovornost."

Đoković je potom naveo da sankcije nisu onako oštre kao što su prethodno pravila najavljivala da će biti.

"U Monaku je recimo bio Medvedev pozitivan. Ne možemo očekivati da ih nema, jer ko to ne očekuje, nije u realnom svetu. Posle 15 meseci ludila moramo da očekujemo da će neko uvek biti pozitivno testiran. Taj se odstrani sa turnira i nastavi se sa igranjem. Kada bi išlo po svim pravilima, onda bi sve moralo da se otkaže. Mnogo igrača misle da sve ovo nije logično, ali igramo, jer oni se trude da nam sve organizuju", jasan je Novak Đoković.