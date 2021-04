NOLE U POHODU NA SERBIA OPEN! Đoković dominantno do četvrtfinala u Beogradu!

Novak je u osmini finala turnira u Beogradu savladao Sunvu Kvona iz Južne Koreje sa 2-0 u setovima – 6:1, 6:3.

Meč je trajao 70 minuta.

Đoković je nakon osvajanja Australijan opena igrao još samo u Monaku, gde ga je neočekivano u osmini finala zaustavio Danijel Evans.

The best tennis player in the world @DjokerNole spoke about the importance of having this type of tournament in Serbia as well as how big of a chance it is for younger players. 🙂 ⬇️▶️#SerbiaOpen2021#SerbiaOpen#novakdjokovic pic.twitter.com/VzVhSyepGe