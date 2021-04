MANIFESTACIJA KOJA SPAJA DVA BRATSKA GRADA: Startovala biciklistička trka Beograd - Banjaluka!

Međunarodna biciklistička trka Beograd - Banjaluka startovala je danas sa Trga Republike.

Nakon svečanog otvaranja 15. trke, koja spaja dva bratska grada Beograd i Banjaluku, u podne je startovala i prva etapa, kada je krenuo karavan od 25 ekipa iz 35 zemalja.

Trka će ove godine trajati četiri dana i podeljena je u četiri etape: Beograd - Šabac, Obrenovac - Bijeljina, Bijeljina - Vlasenica i Prijedor - Banjaluka, a trka će biti završena 25. aprila u gradu na Vrbasu.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić takmičarima je poželeo uspešnu trku.

- Beograd godišnje organizuje mnogo sportskih događaja, a trka između Beograda i Banjaluke je naš najdraži događaj iz razloga što spaja jedan narod koji živi u dve države, zato što spaja dva bratska grada i ujedinjuje sportiste sa čitavog Balkana. Srećan sam što 15. put imamo trku Beograd-Banjaluka i što 15. put pokazujemo da smo zajedno u sportu, životu i drugim oblastima", rekao je Vesić novinarima na Trgu republike.

- Želim da se zahvalim svi organizatorima, Biciklističkim savezima Srbije i Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine i na taj način pokazujemo da zajednički možemo da organizujemo lepe sportske događaje koji imaju jasnu poruku zajedništva jednog naroda - poručio je Vesić.

Direktor trke Beograd-Banjaluka Vladimir Kuvalja zahvalio se Vesiću i Gradu Beogradu na tome što je učesnicima trke i organizatorima omogućeno vakcinisanje provti korona virusa.

- Zahvaljući tom činu mi se danas nalazimo ovde. Grad Beograd daje veliku podršku, hvala još jednom Beogradu, Srbiji i Vesiću što nas podržavaju svih ovih godina. Trka Beograd-Banjaluka danas startuje 15. put i krenulo se u prvu etapu od Beograda do Šapca. Sutradan iz Obrenovca krećemo do Bijeljine, granični prelaz prolazimo bez zaustavljanja. Ono Što ovu trku čini velikom jeste što se dešava u dve zemlje. To je retkost, ona spaja jedan narod sa dve strane reke Drine. Sve je spremno, 175 takmičara iz 35 zemalja krenulo je iz Beograda - rekao je Kuvalja.

Pokrovitelji ovogodišnje trke su Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Ministarstvo porodice omladine i sporta Republike Srpske i Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji