ŠOK! Novak Đoković ispao sa Srbija opena posle višesatne teniske drame na Dorćolu!

Ovo će biti repriza polufinala Australijan opena, u kojem je srpski teniser slavio sa 3-0 u setovima.

To je bio ujedno i jedini meč dvojice igrača, a pobednik ovog, u finalu, u nedelju, igraće protiv boljeg iz duela Beretini – Danijel.

Novak je, pored Melburna, ove godine igrao još samo u Monte Karlu, gde se nije proslavio, te bi mu trofej u Beogradu značio, pre svega na moralnom planu, pred nastavak sezone na šljaci.

Karacev je nakon Australijan opena osvojio Dubai, dok je u Dohi, Majamiju i Monaku takmičenje završavao u drugom kolu.

Đoković je pre ovog duela savladao Sunvu Kvona i Miomira Kecmanovića, dok je Karacev eliminisao Aljaža Bedenea i Đanluku Magera.

TOK MEČA:

20:48 - Kraj meča, Karacev je u finalu! Posle 205 minuta borbe, Rus je pobedio Novaka sa 7:5, 4:6, 6:4.

20:39 - Novak spasao meč loptu! Imao je Rus meč loptu na servis Đokovića, ali je ne koristi!Sada je 4:5, Rus servira za plasman u finale.

20:33 - Gem Karacev! Rus je potvrdio brejk, vodi sa 5:3 i sada je na gem do plasmana u finale Srbija opena.Može li Novak do čudesnog preokreta kao toliko puta u karijeri?

20:28 - Brejk Karacev! Posle onako dugog gema, sada nažalost jedan kratak i dobio ga je Karacev.Na 15:40 koristi prvu priliku za brejk i vodi sa 4:3 u setu odluke.Uh,uh....

20:25 - Novih pet prilika - ništa! Nestvaran gem. Opet maratonski dug, pet prilika za Novaka da dođe do brejka, ali je Karacev uspeo da izdrži i izjednači na 3:3.Definitivno jedan od najdramatičnijih mečeva od početka sezone.

20:13 - Novak se izvukao posle 0:40! Zato je Novak broj 1!Bilo je 0:40, ali je Đoković uspeo da se vrati, izjednači i potom na svoju prednost pogodi as za 3:2 u trećem setu. Neverovatno uzbudljiv meč.

20:05 - Tri brejk lopte... Karacev se izvukao! Nove tri prilike za brejk imao je Novak u ovom gemu, ali Rus se ponovo izvukao.Vodi se velika bitka, kao da smo na Rolan Garosu. U setu odluke je 2:2.

19:57 - Čudesan drop šot! Možda ga nisu služili tako dobro ranije, ali ovaj drop šot u finalnom poenu trećeg gema bio je prosto - savršen.Loptica se prosto "ukopala", Karacev nije imao šansu da je stigne. Novak vodi 2:1 u trećem setu.

19:51 - Karacev izjednačio! Apsolutna ravnoteža, 1:1 u setovima i 1:1 u trećem setu.Karacev je na 40:30 pogodio as servis.

19:47 - Gem za Novaka! Dug gem, ali je najvažnije da je Đoković dobro počeo set odluke.Izdržao je na servis gemu, sada je vreme za napad na Karaceva, kako bi došao do brejka.

19:36 - Set Đoković! Da, set za Novaka!Uspeo je da posle velikih muka izjednači u meču protiv odličnog Rusa.Gledamo sjajan tenis, svi su na nogama, imamo i treći set!

We've got a match on our hands! 🔥



🇷🇸 @DjokerNole digs deep to take the second set 6-4 over Karatsev.#SerbiaOpen2021 pic.twitter.com/1ISLY5nCrf