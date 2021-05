ĐOKOVIĆ PRIČAO O NAJTEŽEM PERIODU U KARIJERI: Godinu i po nisam mogao da stanem na noge, bio sam EMOTIVNO ISCRPLJEN...

Jedna od tema za Novaka Đokovića posle prve pobede na Mastersu u Rimu bio je - Rolan Garos.

Branilac pehara na "Foro Italiku" morao je da se suočava sa pitanjima o svojoj igri, prošlosti, a osvrnuo se i na taj period kada je 2016. godine osvojio svoj, za sada, jedini trofej u Bulonjskoj šumi.

Na pitanje koliko je teško da usavrši igru kako bi pobeđivao na svim podlogama, Novak je dao upravo taj primer sa Rolan Garosa.

- U tom smislu, meni je daleko lakše uvek bilo da nađem motivaciju. Imao sam mnogo motiva kada sam želeo da trijumfujem u Parizu, da stignem i do toga da imam sva četiri grend slema. Tri puta sam stao na poslednjem stepeniku, gubeći u dugim finalima, posebno protiv Nadala i 2015. od Vavrinke. Kada sam osvojio titulu 2016. godine, bio je slučaj da osvojim sva četiri turnira zaredom i imao sam nekoliko finala. Bilo je to najboljih 15 meseci u mojoj karijeri, zenit moje karijere, što se tiče rezultata, kako sam se osećao na terenu i kako sam igrao - priznao je Novak.

Kaže da je tada bilo predvideti ono što dolazi.

- Tada nisam verovao da ću posle toga imati problema da planu motivacije. Mislio sam da nikad neće biti tako, ali mi se to dogodilo. Jasno je da sam naučio nešto novo, to je bio proces koji me je mnogo iscrpeo. Bio sam uporan i prenapet u toj želji da osvojim grend slem na šljaci. Bila je tosituacija kada je sve postalo više mentalno nego fizički, taj period kada sam stizao do finala u četiri ili pet godina, a nisam uspevao da pobedim. Bio mi je potreban taj poslednji korak, da podignem trofej i to mi je dalo motiv i glad svake sezone - dodao je Đoković.

A onda se desilo da se prosto izduvao, poput balona, a došle su i povrede.

- Kada sam uspeo u tome, osetio sam neverovatnu sreću i olakšanje, ali sam bio i iscrpljen. Dao sam mnogo od sebe. Na emotivnom nivou, trebalo mi je godinu i po da se oporavim. Imao sam problema i sa ramenom. Sve do 2018. nisam uspeo da stanem valjano na noge. U tom smislu, mislim da je tenis jedinstven sport: stalno morate da budete fleksibilni i da se prilagođavate novim uslovima i podlogama, napolju, unutra, po jakom vetru, povetarcu, igranju tokom dana ili pod reflektorima. Toliko je sve to različito, da ako želite da budete kandidat za najviše pozicije na listi, morate da igrate dobro na svim terenima i pod svim uslovima. Ako ne možete, onda to ne funkcioniše. Novi tenisa sada je veoma visok.

Otkrio je i šta teniseri obično rade kada imaju slobodno vreme.

- Igrali smo jednu društvenu igru. Nije bio uno, bila je druga igra, parćizi, koju igramo ovih dana. U ovakvim uslovima ne znaš kada ćeš i da li ćeš se vratiti na teren jer se proverava sve na pola sata i moraš da paziš da li ćeš možda da jedeš, odmaraš, spavaš.. Ako zaspiš potrebno ti je vreme da se razbudiš. Bio sam budan, slušao sam muziku, razgovarao sam sa trenerom o meču, pričao sam sa decom.. Uvek ima nešto da se radi, definitivno mi nije bilo dosadno - rekao je Novak.

Đoković je najavio da bi nakon kraja karijere mogli da ga vidimo u dve uloge. Ne samo kao trenera i mentora, uloge koju već obavlja na akademiji u Srbiji, već i jedne pomalo neočekivane – da bude sportski komentator.

- Nemam aspiracije da budem komentator, ali verovatno ću biti na nekom od grend slemova. Što da ne, oprobaću se. Ali nemam želju da to radim u kontinuitetu. Voleo bih naravno nekoga iz naše zemlje, možda Hamada Međedovića koji je mlad i nadamo se da može da se probije. A što se tiče momaka koji su već tu – pa svi su sjajni, ja gledam tenis sa uživanjem. Gledam i divim se mnogim teniserima kako izvode određene udarce. Naravno da ja to na na neki način analiziram kada gledam, ali isto tako i uživam jer volim da gledam ovaj sport. Što se tiče uloge mentora i trenera to već obavljam na neki način u našem teniskom centru, rekao sam nekoliko puta da smo u procesu podizanja modela teniske akademije. Nije to još u potpunosti spremno i nadam se da će biti do kraja godine. Direktno učestvujem i u trenerskom i u mentorskom poslu i u osmišljavanju strategije sa timom ljudi koji su tu. U okviru te buduće akademije već vidim sebe u tome. To je logično i prirodno. Nemam problem da to radim i u toku karijere, već sam to radio. Kada sam to radio u decembru i sa Olgom Danilovići i sa Hamadom i sa ostalim teniserima i teniserkama koji su bili tu za vreme kampa osećao sam se ispunjeno da budem na terenu i kao da sam nešto novo naučio o samom sportu i primenio sam to kasnije i na moju igru i stvarno je bilo tako. I u nekom narednom periodu kada ne budem imao turnire biću posvećen mlađim teniserima jer njima je uvek potreban podrstrek i savet, a ja sam uvek tu za njih - rekao je Novak.