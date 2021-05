PALA NA DOPING TESTU ZBOG S*KSA: Teniserka Dajana Jastremska očajna, za sve krivi BIVŠEG DEČKA!

Pod čudnim okolnostima mesterolon dospeo u organizam nekada 21. igračice na WTA listi

Ukrajinska teniserka Dajana Jastremska (20) početkom godine suspendovana je zbog pozitivnog doping testa. Ona tvrdi da nije kriva, te da je sve posledica seksa sa bivšim dečkom.

U krvi su joj pronašli mesterolon, anabolički steroidni lek koji se uglavnom koristi u lečenju niskog nivoa testosterona i muške neplodnosti.

U mokraći su mi pronašli vrlo niske razine mesterolona. S obzirom na nisku koncentraciju i negativan uzorak dve nedelje ranije, dobila sam informacije da je pozitivan rezultat moguć kao rezultat neke vrste kontaminacije. Uz to, obaveštena sam da ovu supstancu muškarci koriste kao lek i ne preporučuje se ženama zbog štetnih svojstava - objasnila je pre pet meseci Jastremska.

Ukrajinka tvrdi da je nedozvoljena supstanca u njeno telo ušla tokom polnog odnosa s bivšim partnerom koji pak govori da to nije istina. Kako i na koji način nije precizirala. Otac teniserke tražio je od Dajaninog bivšeg dečka da preuzme krivicu, ali on to nije učinio te je napisao izjavu za Komisiju koja radi na ovom slučaju.

Dajana Jastremska srpskoj sportskoj javnosti postala je poznata u junu prošle godine, kada je stala u odbranu Novaka Đokovića, posle turnira u Beogradu, kada su ga osuđivali širom sveta.

Službeno ročište trebalo bi da bude održano krajem maja, a odbrana ukrajinske teniserke veruje da će se dokazati kako je mesterolon u telo Jastremske ušao tokom polnih odnosa. U slučaju suprotne odluke, sledi joj nova kazna i dodatna suspenzija.

Dajana Jastremska početkom prošle godine bila je 21. teniserka na WTA listi, a sada je 32. U dosadašnjoj karijeri osvojila je tri turnira zaradivši preko 2.000.000 dolara od nagrada.