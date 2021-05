NADAL JE PRVAK RIMA! Naš Nole izgubio od najvećeg rivala! Satima smo kidali živce, ali je Španac ipak bio jači!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković i Španac Rafael Nadal idali su danas finale masters turnira u Rimu.

Taking tennis to new heights 🤩



Djokovic vs Nadal is a rivalry like no other!@DjokerNole @RafaelNadal #IBI21 pic.twitter.com/JNAv1KYdGF — Tennis TV (@TennisTV) 15. мај 2021.

Nagradni fond Mastersa u Rimu je 2.082.960 evra.

TOK MEČA:

20:01 - 5:7, 6:1, 3:6 – KRAJ! Nadal pobedio Đokovića 28. put u karijeri

19:56 - 5:7, 6:1, 3:5 – Još nije gotovo! Odservirao je Novak odlično za ostanak u meču. Bio je najbolji kada je to bilo najpotrebnije, kada je bio sateran u ćošak i smanjio na 5:3. Sada Nadal servira za pobedu, pritisak je na Špancu.

19:48 - 5:7, 6:1, 2:5 – Nadal pred pobedom! Sjajno je Nadal sada savladao Đokovića. Igra kao mašina i na korak je od 10. titule u Rimu

19:45 - 5:7, 6:1, 2:4 – Nadal pravi brejk! Lako je Nadal došao do tri brejk lopte u šestom gemu trećeg seta i onda je iskoristio prvu za veliko vođstvo od 4:2. Da li može Novak da se izvuče?

19:40 - 5:7, 6:1, 2:3 – Izvukao se Nadal! Imao je dve brejk lopte Novak i obe je Nadal spasio i sada je nakon toga uspeo da sredi probleme koje je imao i uz malo sreće dođe do vođstva od 3:2

19:31 - 5:7, 6:1, 2:2 – Novo izjednačenje! Nastavlja se drama. Nadal greši kada nije njegov servis, Đoković to maestralno koristi, a onda on greši na Nadalov servis i tako u krug...

19:26 - 5:7, 6:1, 1:2 – Nadal vodi! Nadal bez izgubljenog poena osvaja gem i vodi sa 2:1. Oba tenisera se žale na uslove

19:23 - 5:7, 6:1, 1:1 – Izjednačenje! Sjajno finale! Đoković je ukrao ovaj gem posle zaostatka i izjednačio u trećem setu

19:18 - 5:7, 6:1, 0:1 – Nadal siguran! Odličan start Rafe Nadala u trećem setu. Uspeo je da snažno otvori i da sa jednim izgubljenim poenom povede sa 1:0 protiv Novaka Đokovića. Sada Novak servira.

19:11 - 5:7, 6:1 – Nadal razbijen! Sjajno finale gledamo! Ono što smo i želeli smo dobili – bitku u tri seta u Rimu. Novak je sjajno servirao i prosto razbio Nadala u drugom setu, dao mu je samo jedan gem uz dupli brejk! Set odluke pred nama

19:06 - 5:7, 5:1 – Đokovićev dupli brejk! Nadal je u problemu, ne zna kako da zaustavi zahuktalog Novaka Đokovića. Dupli brejk za ogromnih 5:1 u drugom setu i Novak servira za izjednačenje u setovima

18:56 - 5:7, 4:1 – Đoković briljira u ovom setu! Sada je stigla i potvrda brejka srpskog tenisera, pogodio je uglove baš kako je planirao i ima jako lepu prednost od 3 gema. Sada Nadal servira

18:49 - 5:7, 3:1 – Sjajno! Evo brejka! Sjajnom igrom je Đoković naterao Nadala da pogreši i da se propisno iznervira, pa je sada dva gema prednosti za srpskog tenisera. Idemo dalje

18:44 - 5:7, 2:1 – Asom do vođstva! Đoković je vidno iznerviran, da li je vetar ili nešto drugo trenutno nije poznato. Ipak, uspeo je da kanališe energiju na taj način da napravi as kojim okreće stanje na terenu i uzima servis gem, vođstvo u drugom setu ima Novak

18:40 - 5:7, 1:1 – Nadal izjednačio! Sjajno servira Nadal danas i ovoga puta je uspeo Novak da ga namuči, ali nedovoljno da se dođe do brejka

18:33 - 1:0 – Vodi Đoković! Odličan početak drugog seta

18:28 - 5:7 – Đoković izgubio prvi set, Nadal vodi! Bilo je ovde svega. Sat vremena i 14 minuta borbe posle koje Nadal zahvaljujući sjajnom servisu i još nekim idealnim potezima osvaja prvi set. Kralj šljake u svom maniru... Đoković je mogao da reši ovo u svoju korist, ali dupla servis greška na 30:30 u prošlom gemu je bila taj faktor koji je preneo momentum Nadalu. Sada Novak ima set zaostatka

18:19 - 5:6 – Đoković se ljuti! Prepustio je brejk Đoković Nadalu i vidno je iznerviran zbog toga

18:12 - 5:5 – Nadal odličan, izjednačenje! Sjajno je čitao igru Novaka Đokovića španski teniser i posle ravno sat vremena tenisa, rezultat je 5:5

18:06 - 5:4 – Iz greške u gem! Novi gem prepun grešaka i ovoga puta je Đoković došao do prednosti od jednog gema

18:01 - 4:4 – Nastavlja se u istom ritmu! Ovaj gem je bio malo ispunjeniji greškama nego što smo navikli, ali je Nadal uspeo da sa dva izgubljena poena dođe do trijumfa i izjednači na 4:4

Drama in Rome! 😲



Rafa pulls off an incredible pass, despite taking a tumble...#IBI21 pic.twitter.com/FRVVHfxYAs — Tennis TV (@TennisTV) 16. мај 2021.

17:55 - 4:3 – Kakav gem! Odličan meč gledamo u finalu Rima. Novak Đoković i Rafael Nadal su odigrali sedam jakih gemova, a Novak vodi sa 4:3, iako je Nadal imao brejk loptu sada

17:44 - 3:3 – Napeto! Sa jednim izgubljenim poenom je Nadal stigao do 3:3 u ovom gemu broj 6

I don’t think I saw my personal doctor 57 times yet…



Nadal vs Djokovic LVII on the way pic.twitter.com/WK7GOIknNh — enrico maria riva (@enricomariariva) 16. мај 2021.

17:40 - 3:2 – Đoković vodi opet! Smireno, staloženo i precizno. Odličnom igrom je Novak vratio vođstvo na 3:2, a sada Nadal servira

17:37 - 2:2 – Nerešeno! Imao je Novak Đoković dva gema prednosti ovde, ali je dopustio brejk i potvrdu Nadalu i sada je opet nerešeno, 2:2.

Unreal longevity in Djokovic & Nadal's rivalry 👀



✅ Second-youngest Masters 1000 final in history (2007 Indian Wells)

✅ Second-oldest Masters 1000 final in history (2021 Rome) — ATP Tour (@atptour) 16. мај 2021.

17:31 - 2:1 – Nadal vratio brejk! Nema potvrde brejka, odlična igra Nadala, vidno se naljutio i uspeo da smanji na 2:1. I dalje je sve otvoreno

17:26 - 2:0 – Brejk! Novak Đoković je propisno namučio Nadala. Tri puta su imali djus, bilo je sjajno za videti ovakvu borbu i za ljubitelje Novaka Đokovića još bolje jer je napravio brejk

17:15 - 1:0 – Đokoviću prvi gem! Imao je Novak neke sjajne poteze u ovom gemu i došao prilično lako do 40:0, a onda se Nadal sa dva dobra riterna vratio da bi Đoković napao Nadala i prisvojio prvi gem.

17:10 - Novak juri 30. pobedu u međusobnim duelima! 29-27 je trenutni skor u korist srpskog igrača

17:06 - Đoković prvi servira! Bačen je novčić i odlučeno je da će Novak Đoković prvi servirati. Peti put u pet mečeva