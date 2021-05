SREĆAN ROĐENDAN KRALJU TENISA: Nole je danas UŠAO U ISTORIJU! Ima 34 godine i uradio je što Federer i Nadal zbog njega NISU MOGLI!

Novak Đoković u svojoj zemlji proslavlja 34. rođendan!

Tog 22. maja 1987. godine u Beogradu rodio se danas najdugovečniji vladar svetskog tenisa, a na ulasku u "klub 34" potvrdio je da je dominantniji od svojih najvećih rivala.

Novak Đoković je 34. rođendan dočekao u Srbiji, pred početak Serbia opena 2 gde je saznao imena potencijalnih rivala, ali ga je dočekao i kao najbolji teniser sveta!

A to nisu uspeli ni Rafael Nadal ni Rodžer Federer! Obojica su u tim trenucima bili drugi teniseri sveta, baš zato što je Đoković bio taj koji je okupirao čelo ATP liste!

Zanimljivo, baš se američka legenda pre šest godina pitala gde će biti Đoković kada bude imao 34 godine. Pa, na prvom mestu!

I to nije sve. Đoković na svoj 34. rođendan ima više grend slemova nego što ih je imao Rodžer Federer. On je 8. avgusta 2015. imao 17 grend slem trofeja, a Novak ih sada ima 18.

On their 34th birthday



Djokovic #1 in the world

Nadal #2 in the world

Federer #2 in the world pic.twitter.com/mleeBvaPWi