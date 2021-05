'JOKIĆ, DONČIĆ I JA SMO DRIM TIM!' Đoković otkrio da li priželjkuje košarkašku karijeru: MAŠTAM kako bi to izgledalo

Novak Đoković je posle pobede nad Federikom Korijom stigao do plasmana u polufinale Beograd opena.

Ekspresno, brzo i lako, posle svega 55 minuta na terenu stigao je do nove pobede, a posebno mu je bilo drago što je bilo publike na tribinama.

Novak je pričao i o jednoj od aktuelnih tema u svetskom sportu, da li će biti Olimpijskih Igara u Tokiju ili ne.

S obzirom da je Dušan Lajović nedavno poručio kako neće igrati u Tokiju, Novak je izneo svoje mišljenje o trenutnoj situaciji.

- Čuo sam da postoji mogućnost da se Duci povuče. Nisam pratio šta se dešava u Japanu, ne znam koliko ih je protiv toga. Ne bih se oslonio previše na medije, ima tu nagađanja i raznih interesa. Ako se radi studija i ako se narod pita, onda se to treba raditi širom Japana. Ne znam, ne mogu da sudim da li je dobro ili ne da ih bude, ali planiram da igram tamo. Za sada je prisustvo publike dozvoljeno u malom kapacvitetu, a da nema uopšte publike, razmislio bih da li da ih igram, jasan je Novak.

U poslednje vreme često ga možemo videti kako sa braćom, Đorđem i Markom igra basket.

Na pitanje da li može ko da parira triju Jokić, Dončić, Đoković, Novak se nasmejao i odgovorio:

- Amerikanci su jaki, to bez daljnjeg, ali s obzirom na to da imamo najbolje košarkaše na svetu, mislim da bi mogli da im pariramo. Micić je MVP Evrope, Jokić bi trebalo da dobije tu nagradu za MVP u NBA, Dončić igra neverovatno, Bogdanović takođe, Dragić, Nurkić... Mislim da kao i svaki drugi sportista, ili velika većina ljudi sa Balkana nekako maštam kako bi izgledalo da smo svi zajedno, naročito u košarci. Kako bi to izledalo, kakav bi to bio drim tim! Najjači tim na svetu, zaključio je Đoković.