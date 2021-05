UŽASNA TRAGEDIJA: Poginuo mladi vozač Moto 3 šampionata, Dupaskje izgubio život nakon stravičnog sudara (FOTO+VIDEO)

Strašna tragedija dogodila se u Moto 3 šampionatu na stazi u Muđelu.

Naime, švajcarski motociklista Džejson Dupaskje (19) podlegao je povredama nakon strašnog sudara u kvalifikacijama u Moto 3 šampionatu u subotu.

Dupaskje je na sred staze ostao bez svesti, prebačen je helikopterom u bolnicu u Firenci, ali doktori nisu uspeli da ga spasu. MotoGP je potvrdio da mladi vozač nije preživeo, izražavajući saučešće porodici i najbližima.

We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier



On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones



You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi