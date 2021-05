ŠOK NA ROLAN GAROSU! U prvom kolu eliminisan veliki Đokovićev rival i jedan od favorita za titulu

Naime, Austrijanca je za četiri sata i 29 minuta savladao Pablo Anduhara rezultatom 3:2, po setovima 4:6,5:7,6:3,6:4,6:4.

Španski veteran je napravio preokret nakon što je imao zaostatak od 2:0 u setovima i izbacio jednog od glavnih favorita i dvostrukog finalistu Rolan Garosa.

Tim je sjajno otvorio meč i sve je mirisalo na rutinsku pobedu, pošto je u prvom bez mnogo problema slavio. Drugi set obeležio je veliki broj brejkova, ali ga je Austrijanac prelomio u 11. gemu, pri rezultatu 5:5.

VAMOS! He’s done it.



🇪🇸 @AndujarPablo overcomes a two-set deficit to upset No.4 seed Dominic Thiem 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4, handing the two-time finalist his first opening round loss in eight trips to #RolandGarros. pic.twitter.com/i1tsBUNstF