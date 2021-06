ODLIČAN START ĐOKOVIĆA NA ROLAN GAROSU: Nole 'pregazio' Amerikanca i plasirao se u drugo kolo

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa pošto je u tri seta (6:2, 6:4, 6:2) savladao Tenisa Sandgrena na startu Gren Slema.

Novak će u narednom kolu odmeriti snage sa Pablom Kuevaosom koji je ranije danas bio bolji od Luke Puja.

Srpskom igraču ovo je bio četvrti duel u karijeri protiv trenutno 66. na ATP listi.

Prethodna tri je dobio, izgubivši samo jedan set – i to na US openu 2018. godine.

Novak je u Pariz stigao u dobrom raspoloženju nakon osvajanja Beograd opena proteklog vikenda.

Sa druge strane, Sandgren je ove godine ostvario sam tri trijumfa, od toga samo jedan na šljaci, u Ženevi.

Pobednik ovog meča će u drugom kolu, najverovatnije u četvrtak, igrati protiv boljeg iz duela Pablo Kuevas – Luka Puj.

TOK MEČA

5:2 – Novak propustio meč loptuU narednom gemu će servirati za pobedu.

6:2 - Kraj meča! Novak Đoković se plasirao u drugo kolo Rolan Garosa.

4:1 –Novak i u trećem gemu zaredom je stigao do brejk lopti, dve vezane ovoga puta.Dobar ritern mu je pomogao da volejem kasnije i duplira brejk.

2:1 – Novak pravi brejk! Nakon promašaja na 0:30, Sandgren je "lansirao" lopticu na tribine, možda i preko stadiona.Stigao je Sandgren do 30:30, da bi potom poslao lopticu u aut. Tu brejk loptu Novak je iskoristio zahvaljujući sjajnoj defanzivi.

1:1 – Siguran gem na svoj servis dobija Novak.

0:1 – Malo je falilo da Novak i treći set započne brejkom, međutim, dve šanse nije iskoristio.

6:4 – Đoković osvojio i drugi set! Mnogo više se Novak namučio za drugi, nego prvi set. Trebalo mu je 48 minuta, a u njemu je uspeo da spase šest brejk lopti, 6:4.

5:3 – Novak održava prednostLakše nego u prošlom, Novak osvojio gem na svoj servis.Sandgren u narednom gemu servira za ostanak u setu.

4:2 – Novak spasao još tri brejk lopte! Prvo je Sandgren odlično riternirao, da bi potom Novak imao problema sa proklizavanjem, 0:30.Usledio je Novakov as, ali i dupla greška, te je Tenis stigao do dve brejk lopte.Dva dobra servisa su pomogla Novaku, ali je u narednom poenu odskok nije bio njegov saveznik. Novak je još jednu brejk loptu spasao dobrim servisom, očistio je liniju.Vezao je još dva poena i osvojio gem

3:1 – Novak se iznervirao! Novaka je u ovom gemu iznervirala činjenica da Sandgren često pogađa linije. "Po 17. put linija", uzviknuo je besno Novak. To ga nije sputalo da odigra dobar drop-šot potom, da bi do gema stigao nakon greške Sandgrena.

2:0 – Novak od 0:40 do gema! Novak nije uspevao da pogodi servis u ovom gemu i Sandgren je to iskoristio i stigao do tri vezane brejk lopte, prve na ovom meču.Kod prve Sandgren je pogrešio iz forhenda, kod druge iz bekhenda, dok je kod treće Novak forhendom izvukao "stvar". Odigrao je Novak još dva dobra poena i potvrdio brejk, na najteži mogući način. Od 0:40 do gema!

1:0 – Brejk! Sangren je novim lošim bekhendom dopustio Novaku da stigne do dve vezane brejk lopte.Prvu je spasao odličnom forhend dijagonalom, a drugu bekhend paralelom.Ipak, nekontrolisani forhend Novaku je doneo još jednu. Ovoga puta mu je u pomoć pritekao servis.Maratonski, najlepši poen do sada na đusu je pripao Sandgrenu, međutim, naredni je ponovo osvojio Novak. Ritern je Novaku doneo još jednu, četvrtu brejk loptu, koju je iskoristio

6:2 – Set za Novaka!

5:2 – Dupli brejk! Delovalo je da će nakon dobrog smeča i asa Sandgren rešiti gem u svoju korist, međutim, greške, između ostalih, i dupla servis, donele su Novaku novu brejk loptu.Najbolji teniser sveta ju je iskoristio, tačnije, Sandgren mu je poklonio, novom greškom iz bekhenda.

4:2 – Poen dana, pa Novakova rutinaSandgren je odigrao neverovatnu defanzivu i rešio gem na svoj servis u svoju koristi.U narednom, Novak je bez izgubljenog poena osvojio novi gem i ponovo duplirao vođstvo.

3:1 – Novak jako dobarDrugi as u ovom gemu, ali i perfektan drop-šot, potvrđen dobrim forhendom na kraju.Novi siguran gem za Đokovića.

2:1 – Tenis se upisaoAmerikanac je stigao do prvog gema na ovom meču.

2:0 – Potvrda brejkaNakon izgubljenog uvodnog poena, Novak je vezao četiri i rutinski potvrdio brejk stečen na startu.

1:0 – Brejk!Silovito je startovao Novak ovaj duel i već u prvom gemu stigao do dve brejk lopte.

Đoković i Sandgren na terenu! Prvi će servirati Amerikanac.