FEDERER NAPRAVIO SKANDAL! PONIŽAVAO HRVATA I NAMERNO ODUGOVLAČIO: Svađao se sa sudijom, pa pobedio (VIDEO)

Rodžere, tako se ne ponašaju veliki šampioni...

Proslavljeni Švajcarac izborio se posle četiri seta (6:2,2:6,7:6,6:2) za treću rundu Rolan Garosa, ali meč je obeležen i sa dva ne tako sportska gesta bivšeg broja jedan.

Rodžer Federer nije dobro ušao u drugi set protiv Hrvata Marina Čilića, pa je tako iskoristio svaki trenutak da odugovlači pauze između poena kako bi pokušao da se skoncentriše, ali to je pomno ispratio sudija.

Dobio je Rodžer opomenu jer se Hrvat spremao za servis, a Švajcarac je rešio u tom momentu da se nonšalantno prošeta do peškira kako bi se obrisao. Ušao je zatim u raspravu i pokušao da objasni sudiji da nije imao lošu nameru.

Uključio je u konverzaciju i Čilića međutim hrvatski teniser mu je odbrusio i objasnio da je nekoliko puta morao da ga čeka.

Teško da možemo reći da se tako ponaša jedan šampion, pogotovo što to nije bila jedina neprijatna scena na meču.

Tokom prvog seta Švajcarac je dominirao, ali umesto da pokaže poštovanje prema protivniku on je na sve načine stavljao do znanja koliko je bolji. Tokom poena pri rezultatu 5:1 Rodžer je skratio lopticu i video da će Hrvat to teško stići, ali nije ni sačekao taj momenat već je okrenuo leđa mreži dok je Čilić još bio u trku.

Čilić je odustao u istom momentu kada se okrenuo Federer, a da li je potez Švajcarca fer procenite i sami.