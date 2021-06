KAKAV GOSPODIN! Novak Đoković OVIM rečima oduševio svetsku javnost: Publika je dobra čak i kada je protiv mene!

Novaka u subotu popdne očekuje borba za osminu finala Rolan Garosa.

Do sada je lako preskočio dve prepreke, a protiv Kuevasa njega posmatralo ga je i nekolicina navijača pošto im je konačno bio dozvoljen ulazak na terene u ograničenom broju.

Iako su više bili na strani Urugvajca Nole, kako sam kaže, to nije puno smetalo.

"Mnogo je lepše igrati sa publikom nego bez nje. Nadam se da ćemo moći da igramo pred još više ljudi, posebno ako doguram do kasne faze turnira. Velika je razlika, pogotovo na velikom stadionu, a ja volim energiju i podstrek publike. Čak i kad nisu na mojoj strani, to me motiviše", kaže Đoković.

Što je najvažnije, kaže da se oseća odlično i da je fokusiran na veliki cilj.

"Osećam se dobro, veoma samouvereno. Tek je počeo turnir, ali forma je primetno odlična, i to mi godi, to je ono što sam priželjkivao i za šta sam se spremao. Mesecima unazad govorim da mi je Rolan Garos bio posle Australije najvažniji turnir, i da je sve pre Pariza bila priprema. Znam šta sledi, sada se samo radi na detaljima na treningu, uz očuvanje energije i njeno usmeravanje na mečeve, koji će biti sve teži", svestan je Novak situacije.

Poručio je i da voli da koristi kik servis na ovoj podlozi, ali dodaje da je bitna i rotacija loptice.

"Loptica na šljaci odskače više nego na drugim podlogama. Otuda je dobro došla rotacija i na servisu, ali i na drugim udarcima. Naravno, ne uvek, trebalo bi kombinovati s ravnijim udarcima kada postoji prilika da se napadne i završi poen. Ali ako gledamo Nadala, najbljeg svih vremena na ovoj podlozi, on igra sa mnogo rotacije na servisu i naročito na forhendu. To izbacuje protivnika s terena, tako otvaraš teren i daješ sebi mogućnost da se taktički bolje pozicioniraš bolje od suparnika. Odlično je zato imati takvo oružje, forhend koji je prodoran, a istovremeno ima i dosta spina. Na šljaci se jednostavno drugačije konstruišu poeni".

O Litvancu Berankisu, zna dosta, imali su prilike tri puta da igraju i Novak ne zna za poraz u tim duelima. I sada je veliki favorit.

"Ostvario je dve dobre pobede. Bolj je na betonu, ali izgleda da je dosta napredovao. Nizak i snažan u nogama, dobro se namešta na loptu i brz je. Nema tako prodoran servis, ali to nadoknađuje ostalim udarcima. Stoji blizu linije, udara brzo i ravno. Znam kako treba taktički da se postavim, i na treningu ću se malo prilagoditi njemu", zaključio je Đoković.