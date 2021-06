ĐOKOVIĆ KAO MUNJA PREGAZIO BERANKISA: Novak lako do osmine finala Rolan Garosa, sledeći je Museti

Najbolji teniser sveta Novak Đoković igra protiv Rikardasa Berankisa iz litvanije meč 3. kola na Rolan Garosu.

15:44 - 6:1, 6:4, 5:1 – briljantna reakcija Novaka! Neverovatan volej je odigrao na mreži i sam sebi se divio kako je to izveo.

15:38 - 6:1, 6:4, 4:1 – Berankis skinuo nulu sa semafora

15:34 - 6:1, 6:4, 4:0 – gem sa nulom za Novaka

15:32 - 6:1, 6:4, 3:0 – novi brejk i šampionski urlik Đokovića!

15:24 - 6:1, 6:4, 2:0 – potvrđen je i ovaj brejk

15:21 - 6:1, 6:4, 1:0 – ide novi brejk na startu 3. seta!

I will never get bored of the Djokovic backhand down the line... boom! 🔥 pic.twitter.com/WdVcPzwDWi — Ned Hays (@ned_hays) 05. јун 2021.

15:17 - 6:1, 6:4 – sjajan servis donosi novi set

15:14 - 6:1, 5:4 – videli smo jedan od lepših poena Đokovića

15:11 - 6:1, 5:3 – ubacuje prve servise Novak

15:08 - 6:1, 4:3 – Berankis se ne predaje

15:05 - 4:2 - Đoković potvrdio brejk i uvećao prednost

15:02 - 3:2 - TAKO JE! Novak pravi BREJK

14:58 - 2:2 - Novo izjednačenje

14:55 - 1:2 - Berankis čuva svoj servis

14:52 - 1:1 - Đoković bez mnogo muka stiže do izjednačenja

14:50 - 0:1 - Litvanac osvaja servis gem

14:48 - 6:1 - ĐOKOVIĆ OSVOJIO PRVI SET

Breadstick Alert 🥖



Djokovic has taken the first set 6-1 over Berankis.#RolandGarros pic.twitter.com/LCrNosGsTe — Roland-Garros (@rolandgarros) 05. јун 2021.

14:43 - 5:1 - Berankis je u ovom gemu zaigrao daleko sigurnije. Novak sada servira za osvajanje prvog seta

14:40 - 5:0 - Litvanac nema rešenja za Novakovu savršenu igru

14:35 - 4:0 - Novak GAZI Berankisa

14:31 - 3:0 - Đoković potvrdio brejk!

14:26 - 2:0 - BRAVO! NOVAK PRAVI BREJK!

14:23 - 1:0 - Đoković odlično otvara meč

14.15 - Meč je počeo!

14.12 - Teniseri su krenuli da se zagrevaju

14.08 - Đoković i Berankis izašli su na teren stadiona "Filip Šartije"

13.50 - Krejčikova je sa 6:3, 6:2 slavila nad Svitolinom i plasirala se u 4. kolo Rolan Garosa. Uskoro se očekuje izlazak na teren Đokovića i Berankisa

Your upset has been delivered 📦@BKrejcikova is headed to R4 in Paris for the second straight year after snagging a second career top-10 win over No.5 seed Elina Svitolina 6-3, 6-2. Stephens awaits…#RolandGarros pic.twitter.com/GeI8V6VV45 — Roland-Garros (@rolandgarros) 05. јун 2021.

13.30 - Meč Đokovića i Berankisa drugi je po redu na terenu "Filip Šartije" i počeće pošto dame svoj meč privedu kraju. Trenutno je u toku duel 3. kola RG između Krejčikove i Svitoline.

Đoković je u meču drugog kola savladao Pabla Kuevasa iz Urugvaja, dok je Berankis bio bolji od Australijanca Džejmsa Dakvorta.

Novak je prvi teniser planete, a Litvanac zauzima 93. poziciju na ATP listi.

Dosad su se satajali tri puta, a srpski as slavio je u sva tri međusobna duela.

Day 7️⃣ at #RolandGarros



🇷🇸 Djokovic v. Berankis 🇱🇹

🇪🇸 Nadal v. Norrie 🇬🇧

🇩🇪 Koepfer v. Federer 🇨🇭

🇦🇷 Schwartzman v. Kohlschreiber 🇩🇪

🇮🇹 Cecchinato v. Musetti 🇮🇹

🇮🇹 Sinner v. Ymer 🇸🇪

🇪🇸 Alcaraz v. Struff 🇩🇪

🇮🇹 Berrettini v. Kwon 🇰🇷



Settle in. There’s plenty to come! 😅 — ATP Tour (@atptour) 05. јун 2021.

Nagradni fond Rolan Garosa je 34,367,215 evra, a pobednici muškog i ženskog singla dobijaju 1,400,000 evra. Za prvog nosioca postavljen je srpski teniser Novak Đoković, a trofej brani Španac Rafael Nadal. Prva nositeljka je Ešli Barti, dok titulu kod dama brani Iga Švjontek.

